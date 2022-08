Junge Majestäten begeistern in Kühlsen

Dass ein kleiner Ort sein Schützenfest zu feiern versteht, hat das Steinbergdorf in den vergangenen Jahren bereits bewiesen. Das hat die St. Josef Schützenbruderschaft am Wochenende wieder eindrucksvoll bewiesen und zugleich die Schützenfestsaison in der Großgemeinde Bad Driburg beendet.

Mit zwei Besonderheiten machten die Schützen des Dorfes in diesem Jahr auf sich aufmerksam: Zum einen führte ein charmantes, und außergewöhnlich junges Königspaar die Schützenbruderschaft an, und zum andern durften sich die Kühlsener Schützen über den Sieg des Bezirksprinzen des Bundes der Historischen Schützenbruderschaft, Jonas van Plüer, freuen. Er gewann als bester in seinem Klassement das Bezirkskönigschießen in Bühne. Bei den Umzügen im Dorf bekam er, wie auch die amtierenden Majestäten, besonderen Applaus.