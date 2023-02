Karneval in Bad Driburg: Rot-Weiße Nacht unter der Iburg

Bad Driburg

„Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat“ und wenn getreulich nach diesem Ohrwurm „von de Räuber“ auch noch die Narren unterhalb der Iburg toben, dann ist Karneval in Bad Driburg angesagt. Die „Tollen Tage“ der Ausgelassenheit und des Feierns erreichten jetzt einen ihrer Höhepunkte bei der Rot-Weißen Nacht.

Von Heiko Bulk