Karnevalisten feiern in Pömbsen

Nach mittlerweile zwei Jahren coronabedingter Pause feiert der Karnevalsverein von Pümissen Wui Wui am Samstag, 28. Januar, in der Bergdorfhalle in Pömbsen wieder ausgelassenen Karneval. Präsident Pascal Busse verspricht ein „tolles, vielseitiges Programm“.

Mit dabei ist auch der bekannte Comedy-Zauberer und Moderator Frank Katzmarek, welcher für Shows auf Kreuzfahrten rund um den Globus reist.

Rund um den Globus unterwegs

Seine aktuellen Internet-TV-Sendungen (Wortbäckerei aus der Dr. Oetker Welt sowie der Immobilien Talk der Bellheim AG) erreichen jeden Monat tausende Zuschauer. Bei der Monday Night Magic in New York am Broadway zeigte Frank Katzmarek, dass die Deutschen auch Amerikaner zum Lachen bringen können. Dort war er zweimal für Shows gebucht.

Für die Stiftung Augenblicke organisiert Frank Katzmarek jedes Jahr das „Große Comedy-Kino“ im Cinemaxx Bielefeld. Seit 2022 wird dank ihm aus dem Lokschuppen Bielefeld ein „Großer Comedy Schuppen“ mit den Top-Stars aus der Comedy Szene zusammen mit Ingolf Lück. Und er zeigt auch hier als Unterhalter, wie man Zuschauer begeistert.

Der Comedy-Zauberer und Moderator Frank Katzmarek ist zu Gast in der Bergdorfhalle. Foto: Pümissen Wui Wui

Ebenso freut sich Pascal Busse darüber, dass trotz der langen Corona-Pause alle Pömbser Akteure dem Karneval im Bergdorf treu geblieben sind und den Spaß an der karnevalistischen Bühne nicht verloren haben.

Zahlreiche Majestäten werden erwartet

So gehören neben dem Spielmannszug, den Fußball-Damen, den Pümisser-Eleven, den Bergdorfelfen, Pastor Lauschus auch die Tanzgarden der befreundeten Karnevalsgesellschaften nach wie vor zum Fundament des Galaabends.

In diesem Jahr werden sogar ein weiterer Pömbser-Verein und ein junger Büttenredner, welcher aus den Vorzimmern des Rathauses berichten wird, den Galaabend bereichern.

Kostümierung ist an diesem Karnevalshöhepunkt, zu dem die Majestäten aus Bad Driburg, Nieheim, Brakel und aus Willebadessen anreisen werden, gerne gesehen. Die Band „Genial-Live“ will für ausgelassene Stimmung bis in die Morgenstunden sorgen.

Der Vorverkauf für die begehrten Karten ist am Sonntag, 8. Januar, in der Gaststätte Fischer in Pömbsen. Pünktlich um 11 Uhr öffnet diese die Tür, und der Vorstand des Karnevalsvereins Pümissen Wui Wui startet den Verkauf.

Vorverkauf am kommenden Sonntag

„Der Karnevalsverein von Pümmisen Wui Wui freut sich schon heute, viele Jecken an unserem Galaabend am 28. Januar in der Bergdorfhalle begrüßen zu dürfen“, so der Präsident, der allen eine humorvolle Session 2022/2023, immer gute Laune, frohe und heitere Stunden, aber vor allen viel Freude und Spaß am Pömbser Karneval wünscht.