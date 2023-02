Endlich wieder Karnevalsumzug in Bad Driburg. Doch nur fast alles ist optimal gelaufen.

10 Uhr morgens in Bad Driburg. Es ist Karnevalssonntag. Die Jecken, die am Vorabend bei der Rot-Weißen Nacht der Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiße Garde bis zur Morgendämmerung gefeiert haben, liegen noch schlummernd in den Federn.