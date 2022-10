Kinder sammeln Eicheln im Wald von Neuenheerse

Mit dem Förster des Stiftswaldes, Wilfried Drüke, Eicheln im Wald zu sammeln und diese dann für den Eichelhäher im Wald als Winternahrung anzubieten, ist für die Kinderfeuerwehr in Neuenheerse eine großartige und spannende Erfahrung gewesen.

Die Kinder lernten dabei, dass der Eichelhäher zur Familie der Raben gehört und der Farbenprächtigste unter ihnen ist. „Für den Winter legt sich der Eichelhäher ein Vorrat an Eicheln an und versteckt diese gern im Waldboden an lichten Stellen“, erzählte der Stiftswald-Förster den Kindern, „manchmal vergisst er seine Futterverstecke im Winter und dann gedeihen die Eicheln im folgenden Frühjahr“. Im Wald entsteht demzufolge aus einer nicht verzehrten Futterreserve zuweilen eine neue Eiche.