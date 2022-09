Kreisvorstand der Katholischen Jugend trifft sich in Bad Driburg erstmals wieder in Präsenz

Kreis Höxter/Bad Driburg

Der BDKJ-Kreisvorstand Höxter (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) durfte die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Mitgliedsverbände in den Räumen der Gemeinde St. Peter und Paul in Bad Driburg begrüßen. Nachdem der junge Vorstand im Frühjahr 2021 während einer Online-Kreisversammlung ins Amt gewählt wurde, durfte nun erstmals wieder zu einem Zusammenkommen in Präsenz eingeladen werden.