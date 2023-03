Marcus Klinik in Bad Driburg bekommt Kompetenzzentrum für Neurologie

Die neue neurologische Doppelstation auf einer Fläche von rund 1660 Quadratmetern wird 14 Einbett Zimmer und zwölf Zweibett Zimmer sowie neue Therapieräume, Multifunktionsräume und einen Speiseraum für nicht mobile Patienten beherbergen.

„Wir investieren dafür 3,2 Millionen Euro in den Gesundheitsstandort Bad Driburg“, erklärt Marko Schwartz, Geschäftsführer der Gräflichen Kliniken Bad Driburg. „Mit der neuen Neurologie schaffen wir für Patienten und Mitarbeitende gleichermaßen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Rahmenbedingungen und investieren als privater Anbieter in die Zukunftssicherung der Klinik.“ Nicht zuletzt erhofft man sich mit einer modernen Neurologie auch eine erleichterte Fachkräftegewinnung für die Gräflichen Kliniken.

Als Teil des Verbunds der Gräflichen Kliniken kann die Marcus Klinik in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken. 1983 eröffnet, bietet die Reha-Klinik mit über 300 Betten die Indikationen Neurologie und Orthopädie an.

Erweiterung der Kapazitäten

Die neue Neurologie entsteht derzeit im hinteren Teil der Marcus Klinik im Erdgeschoss. Über 2400 PatientInnen wurden bisher jährlich in der neurologischen Reha der Marcus Klinik betreut. Die Krankheitsbilder reichen vom Schlaganfall über Erkrankungen wie etwa Multiple Sklerose oder neurologische Störungen nach Tumoren.

Marko Schwartz, Geschäftsführer Gräfliche Kliniken Bad Driburg, mit Dr. Manfred Mühlenberg, Chefarzt Neurologie der Marcus Klinik. Foto: Antje Kiewitt

Chefarzt Dr. Manfred Mühlenberg sieht in der Erweiterung der Kapazitäten große Vorteile. „Vor allem in der Phase C können wir die Bettenkapazitäten für schwer betroffene Patienten ausbauen und verfügen dann über zusätzliche 14 Einzelzimmer“, so der Chefarzt. „Außerdem werden Betten mit einem medizinischen Monitoring sowie einer Sauerstoffversorgung ausgestattet und Therapien können dezentral auf der Station in den neu geschaffenen Therapieräumen erfolgen.“

„Das neue Kompetenzzentrum Neurologie ist ein wesentlicher Baustein im Rahmen der Restrukturierung der Gräflichen Kliniken Bad Driburg“, erklärt Geschäftsführer Schwartz. Die Baumaßnahmen seien auch eine Reaktion auf den gestiegenen Bedarf der Versorgung von schwerstbetroffenen Patienten in NRW.

Damit gingen die Gräflichen Kliniken Bad Driburg in „Vorleistung“. „Langfristiges Ziel ist es, die Neurologie auf einen Krankenhausstandard zur Durchführung der neurologischen Frührehabilitation umzubauen“, sagt Schwartz und betont, dass die Maßnahmen gänzlich aus Eigenmitteln ohne staatliche Fördermittel bestritten werden müssten, da über den bereits im Jahr 2014 gestellten Antrag auf Aufnahme in den Krankenhausplan NRW mit 48 Betten neurologische Frührehabilitation (Phase B) bis heute durch das Land NRW nicht entschieden wurde.

Klinikübergreifende Zusammenarbeit

Begonnen hatte der Umstrukturierungsprozess der Gräflichen Kliniken Bad Driburg mit der Integration der Caspar Heinrich Klinik in die Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) nach einer erfolgreichen Planinsolvenz in Eigenverwaltung 2022.

Darauf folgte eine Zentralisierung der Gräflichen Kliniken Bad Driburg, um Synergiepotenziale optimal zu nutzen und die klinikübergreifende Zusammenarbeit der drei Standorte Caspar Heinrich Klinik, Marcus Klinik und Park Klinik zu stärken. „Ziel ist es, die Gräflichen Kliniken zu Leuchttürmen der Region zu entwickeln“, so Schwartz. „Davon wird auch der Gesundheitsstandort Bad Driburg profitieren.“