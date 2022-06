Mit Bagger und Bohrmeißel: Feuerwehr rettet Katze in Bad Driburg

Nach Angaben der Kurstädter Feuerwehr war die Katze in einen nicht angeschlossenen Fallrohranschluss an einem Wohnhaus geklettert. Weil das Tier nicht zu sehen war, stemmten die Wehrleute den Beton im Bereich eines Kellertreppenabgangs auf, und legten das Abflussrohr frei. Auch dabei sei die Katze nicht gefunden worden, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Einsatzbericht.

Bagger vom Bauhof

Im Anschluss daran wurde mit Hilfe eines Baggers des städtischen Bauhofes eine weitere Stelle des Rohres in etwa 2,50 Meter Tiefe freigelegt. Mit einer Rohrkamera sei ein weiterer Abwasserrohrbereich abgesucht worden. Aber auch hier sei keine Katze gefunden worden.

Die Feuerwehr entschloss sich darauf hin, den Einsatz zu beenden und die freigelegten Rohrstücke einfach offenzulassen, damit die Katze weiterhin Fluchtmöglichkeiten hat.

Einige Zeit nach dem Einsatz erfuhr die Feuerwehr dann, dass ihr Einsatz erfolgreich war. Die Katze konnte das Rohr verlassen.