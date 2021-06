Mit Maß und Mitte die große Krise meistern

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase (54) ist von seiner Partei mit überwältigender Mehrheit am Freitagabend als Direktkandidat für die Bundestagswahl am 26. September aufgestellt worden.

97,5 Prozent für MdB Haase am Freitagabend in Bad Driburg bei der Wahlkreis-Mitgliederversammlung: (von links) Vanessa und Sonja Haase, CDU-Bundestagskandidat Christian Haase, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, Landrat Michael Stickeln und hinten Landtagsabgeordneter Matthias Goeken.

Der Beverunger Politiker tritt im neu zugeschnittenen Wahlkreis 136 Höxter-Gütersloh III-Lippe II an. Zum dritten Mal möchte Haase, der seit 2013 in Berlin seine Heimatregion vertritt, das Direktmandat holen. 120 CDU-Mitglieder aus drei Kreisen waren in das Bad Driburger Schützenhaus zur Präsenz-Wahlkreis-Versammlung gekommen. Haase erhielt 116 Ja-Stimmen (97,5 Prozent) und drei Nein-Stimmen. „Für uns ist eine Großveranstaltung in Pandemiezeiten eine Herausforderung“, sagte CDU-Kreisgeschäftsführer und Versammlungsleiter Fabian Lülff.