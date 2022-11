Morde und Märchen im Kreis Höxter

Bad Driburg/Bad Lippspringe

Teufelsnonnen aus Pömbsen, eine blaue Blume in einem geheimnisvollen Gewölbe bei Willebadessen, der Mord an einem Handelsjuden bei Bellersen – der Kreis Höxter ist bestens vertreten im neuen Streifen des Bad Lippspringer Filmemachers Peter Schanz. „Märchen, Mythen, Morde – Ostwestfalen schön und schaurig“ heißt das Werk. Premiere ist am Sonntag, 27. November, um 11 Uhr im Kino in Bad Driburg. Dort war jetzt Vor-Premiere für die Darstellerinnen und Darsteller.

Von Frank Spiegel