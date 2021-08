Müllabfuhr kommt wieder bei besserem Wetter

Die Schneemassen, die vom Himmel fallen, hinterlassen auch im Kreis Höxter ihre Spuren: Im gesamten Kreisgebiet können zum Beispiel die Müllfahrzeuge nicht zum Einsatz kommen, es fand somit am Montag keine Behälterleerung statt.

Winter-Chaos sorgt im Kreis Höxter für viele Probleme: Müllfahrzeuge können am Montag nicht ausrücken – Nachholtermin

„Es ist heute einfach nicht zu verantworten, die Müllfahrzeuge loszuschicken“, erklärt Dr. Kathrin Weiß vom Kreis Höxter, Leiterin der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft. Dies betrifft sämtliche Müllsorten, auch der Sperrmüll wird heute nicht abgeholt. „Wir beobachten die Wettersituation und passen unsere Planungen entsprechend an. Sobald es die Straßenverhältnisse zulassen, kommen die Fahrzeuge wieder zum Einsatz“, sagt sie.

„Die Biotonnenleerung für heute wird ersatzlos gestrichen, es gibt auch keinen Nachholtermin“, erläutert Hubertus Abraham vom Abfallservice des Kreises Höxter. Diese Entscheidung sei vor dem Hintergrund vertretbar, dass die Behälter in dieser Jahreszeit meistens nur gering befüllt sind. „Wer mit dem Volumen dann in 14 Tagen nicht hinkommt, kann bei der nächsten Leerung etwas daneben stellen“, sagt er. Für alle anderen Müllsorten, die heute normalerweise im Kreisgebiet abgefahren würden, ist vorgesehen, dies – soweit möglich – am Samstag nachzuholen.

Für alle anderen Müllsorten, die heute normalerweise im Kreisgebiet abgefahren würden, ist vorgesehen, dies – soweit möglich – am Samstag nachzuholen. „In solchen Extremsituationen kann unsere MyMüll.de-Smart-App ihre Stärke beweisen: Die Nutzer wurden bereits heute Morgen über die Änderungen informiert, schneller geht es nicht“, sagt Abraham. Informationen zur App gibt es unter www.MyMüll.de