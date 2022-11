Neue Kita in Bad Driburg erinnert an Pater Riepe

Viele Jahre war die Kita „Miteinander“ in den Gebäuden in der Alleestraße in Bad Driburg untergebracht. Im August ist die Kita in die neuen, großen Räumlichkeiten in der Georg-Nave-Straße umgezogen. Seitdem steht der alte Standort leer. Die katholische Kirche möchte jetzt diese bisher städtische Einrichtung nutzen und engagiert sich mit einer dritter Kita in Bad Driburg.

Startschuss für die neue Katholische Kita-Planung in bewährtem Gebäude an der Alleestraße in Bad Driburg: Pfarrer Hubertus Rath (von links), Petra Spilker-Husemann und Holger Wibbe von der Katholischen Kita Hochstift, Claudia Flormann aus dem Schulamt und Kreisjugendamtsleiter Christian Rodemeyer.

Denn Platz für Kindergartenkinder wird auch in Zukunft weiter benötigt. Und wenn alles fertig eingerichtet sein wird, dann gibt es nur Gewinner. Die Kinder in Bad Driburg haben eine neue Anlaufstelle, die Stadt freut sich mit den Eltern über neue Kita-Plätze, die Pfarrei hat eine gute Nutzung für ihre frühere Erwachsenenbildungsstätte und die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift als Träger hat eine neue zweigruppige Einrichtung, in der sie ihr bewährtes Konzept umsetzen kann. Eine Entwicklung, die so gelungen ist, dass Vertreter aller beteiligten Institutionen nun gemeinsam den Startschuss für die Sanierung des Gebäudes an der Alleestraße gaben.

In der Kita ist schon vieles für die Bedürfnisse von Kindern gerichtet, hatte doch seit 2007 die städtische Kita „Miteinander“ dort residiert. Die beiden Gruppen im Haus waren durch zwei weitere Gruppen in Containern vor der Tür ergänzt worden. Mit dem städtischen Neubau in der Georg-Nave-Straße und einem dortigen Ausbau auf sechs Gruppen steht die alte Kita nun leer. Doch statt dort eine andere Nutzung zu suchen, hatte die Stadt die katholische Kirche gebeten, auch noch über eine neue Einrichtung nachzudenken. Für Holger Wibbe, Kita-Planer und Prokurist der Katholischen Kitas Hochstift, ging der Weg dort erst in die Gremien.

Zwei neue Gruppen in der Alleestraße

Nach der Zusage von Kreis und Stadt, dass sie aufgrund der großen Nachfrage den Trägeranteil übernehmen wird, erklärte sich die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift bereit, dort zu planen. Zwei neue Gruppen, das entlaste die angespannte Lage deutlich, die künftig durch mehrere Kinder aus Flüchtlingsfamilien anwachse, freute sich Claudia Flormann vom Schulamt Bad Driburg. Gemeinsam mit ihr war auch der Leiter des Kreisjugendamtes, Christian Rodemeyer, zum Ortstermin gekommen, um gemeinsam über die neue Einrichtung zu beraten.

Ein besonderes Patronat wird über der neuen Kita stehen. Sie wird ab August kommenden Jahres unter dem Namen „Pater Franz Riepe“ an den Start gehen. Damit hat nun auch die Pfarrei eine Erinnerung an den Steyler Missionar und früheren Rektor im Missionshaus St. Xaver. Er hatte im Dritten Reich in Bad Driburg die Predigten von Kardinal von Galen, die Enzyklika des Papstes „Mit brennender Sorge“ sowie Hirtenschreiben holländischer Bischöfe unter seinen Priesterkollegen verbreitet. Dafür wurde er von der Gestapo verhaftet und ins KZ Dachau gebracht, wo er 1942 nach einem Jahr an Hunger und Entkräftung starb.

Neue Nutzung ist ein Glücksfall

Dass durch die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift nun die Kirchengemeinde einen versierten Träger für die dritte Katholische Kita in Bad Driburg und gute Nutzung für das Gebäude gefunden hat, ist für Driburgs Pfarrer Hubertus Rath ein Glücksfall. Neben einer Straßenbenennung durch die Stadt sei es nun zugleich gelungen, auch seitens der Kirchengemeinde an Pater Franz Riepe zu erinnern.

Für Prokurist und Kita-Planer Holger Wibbe und seine Kollegin Petra Spilker-Husemann aus dem Fachbereich Immobilien des Gemeindeverbandes Hochstift in Paderborn beginnt nun die eigentliche Arbeit. Zunächst geht es darum, einen Sanierungsplan aufzustellen und Fördergelder für den Umbau einzuwerben. Rund 40 Kinder sollen in den zwei Gruppen betreut werden. Sie erwartet dann ab August kommenden Jahres ein achtköpfiges Team von Mitarbeitenden, die auch erst noch gesucht werden müssen. Dann aber haben die Kinder neben ihren Gruppenräumen auch einen Essraum, bislang eine Besonderheit der bisherigen Einrichtung, die auch die neue Kita übernimmt.