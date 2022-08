Neuenheerse feiert Schützenfest

Mit dem 263. Schuss hatte sich Pastoors die Königswürde gesichert. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Technischer Fachwirt bei der Telekom engagiert er sich als Schießmeister in der Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian. Seine Ehefrau und Mitregentin ist als Mitarbeiterin am Empfang der Klinik Rosenberg beschäftigt.

Sport und Schützenwesen nehmen in der Familie einen sehr hohen Stellenwert ein. Das Königspaar gehörte 2018 dem Jubelhofstaat an. Die Söhne Lukas und Niels sind in der Bruderschaft ausgebildete Schießaufsichten. Lukas regierte im Jubeljahr 2018 als Jungschützenkönig. Niels bekleidet das Amt des Fahnenoffiziers. Die Tochter Linea hatte die Ehre, 2016 Bambini-Königin und 2018 Nethe-Königin zu sein. So wurde die Tradition der Eltern des Königs Ingrid und Günther, Königspaar 2001/02, erfolgreich weitergeführt.

Im Hofstaat wird das Königspaar von Diana und Michael Meyer, Roswitha und Uwe Becker, Heike und Horst Adamski sowie Valerie und Manuel Schröter begleitet.

Robin Meyer sicherte sich ebenfalls in einem spannenden Wettkampf die Prinzenwürde. Seine Prinzenbegleiter sind Marc Rustemeier und Lukas Pastoors. Die Insignien konnten sich Dirk Hoberg (Krone), Manuel Schröter (Apfel) und Thomas Koisiak (Zepter) sichern.

Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr mit der Schützenmesse in der Pfarrkirche. Dem Antreten um 19 Uhr am Festplatz folgt um 19.15 Uhr der große Zapfenstreich am Ehrenmal. In der Nethehalle beginnt um 20.30 Uhr der Schützenball.

Der Samstag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Antreten am Freiplatz. Dem Abholen des Königspaares und des Präses um 9 Uhr folgt um 9.45 Uhr das Schützenfrühstück. Alle Kinder werden am Samstagnachmittag um 16 Uhr in die Nethehalle zur Kinderbelustigung eingeladen. Dort erwartet sie neben dem Königspaar und Hofstaat auch eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr. Mit dem Einzug von Königspaar und Hofstaat beginnt um 20.30 Uhr der Schützenball.

Am Sonntag treten die Schützen um 14 Uhr kompanieweise an. Die Ehrenmalfeier beginn um 15.15 Uhr. Hier werden neben auch das Kinder-Königspaar Mirja Michels und Moritz Sommer und das Bambini Königspaar Emma Osburg und Mats Garbowsky am Vorbeimarsch um 15.30 Uhr teilnehmen. Um 16 Uhr beginnt das Schützen- und Gästetreffen mit Königstanz. Königspaar und Hofstaat ziehen um 20.30 Uhr zum Schützenball in die Nethehalle ein.