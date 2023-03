Neuenheerse: Schützen wählen neuen Teilvorstand

Beim Jahresbericht 2022 wurden neben dem Schützenfest auch das Kinderschützenfest, die Teilnahme am Bundesschützenfest in Ostenland sowie weitere kleine Veranstaltungen wie das alljährliche Klusreinigen, die Teilnahme an der Saturninenprozession, das Witwen-Kaffeetrinken, die Teilnahme an Beerdigungen und Geburtstagen sowie der monatlich stattfindende Stammtischabend im Schießstand der Nethehalle angesprochen. Erstmalig zum Königsschießen in 2022 wurde der Jungschützenprinz durch Schießen auf einen Holzvogel am Vogelhochstand ermittelt. Dies fand viel Anklang, und in einem spannenden Wettkampf konnte sich schließlich Robin Meyer durchsetzen.

Es folgte der Bericht des Schießmeisters Markus Pastoors zum abgelaufenen Jahr 2022. Hervorgehoben wurde hierin die erfolgreiche Teilnahme am Bezirkspokalschießen in Gehrden. Die Neuenheerser Schützen sicherten sich in der Schützenklasse „Luftgewehr“ als Mannschaft den 1. Platz und in der Einzelwertung die Plätze 1 bis 3. Im Wettbewerb beim Kleinkaliberschießen konnte die Bruderschaft in der Schützenklasse als Mannschaft den 1. und 3. Platz sowie in der Einzelwertung den 2. Platz belegen. Mit der Luftpistole konnten die Neuenheerser Schützen in der Mannschaftswertung den 2. Platz belegen.

Michael Böhler ist neuer Kassenprüfer

Nach der Vorstellung des Kassenberichtes durch den Rechnungsführer Hubertus Heising und der Entlastung des Vorstandes wurde mit Michael Böhler ein neuer Kassenprüfer für den nicht mehr zur Wahl stehenden Jürgen Witte gewählt. Zweiter Kassenprüfer bleibt Christian Schwarze.

Anschließend standen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft für das Jahr 2023 sowie die Verleihung diverser Schießabzeichen an. Oberst Dirk Garbowsky ehrte die anwesenden Schützenbrüder für ihre Treue. Eine Vielzahl von Mitgliedern wurde für 25-jährige, 40-jährige und 50-jährige Mitgliedschaft geehrt, zudem konnten zehn Schützenbrüder zu Ehrenmitgliedern durch die Versammlung benannt werden.

Dank an Marley und Brosig

Vor den dann anstehenden Wahlen von Teilen des Vorstandes verabschiedete Oberst Dirk Garbowsky die Vorstandsmitglieder Adam Marley und Dustin Brosig. Er bedankte sich bei den Beiden für die geleistete langjährige Vorstandsarbeit.

Bei den Neuwahlen in der Oberdorfkompanie scheidet Dustin Brosig als Fahnenoffizier aus, für ihn wurde Robin Meyer (links) als Neuzugang gewählt. Alle anderen wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zweiter von rechts: Hauptmann Andreas Struck. Foto: Schützenbruderschaft

Christian Schwarze, als Wahlleiter benannt, führte durch die einzelnen Wahlen. Bei den Wahlen des Vorstandes wurde durch die Mitgliederversammlung der Oberst Dirk Garbowsky, der Rechnungsführer Hubertus Heising, der Präses Hubertus Rath, der Schießmeister Markus Pastoors und für die Posten in der Oberdorfkompanie, der Hauptmann Andreas Struck, der Feldwebel Michael Meyer, der Fahnenoffizier Marc Rustemeier und der Fähnrich Stefan Georg wiedergewählt. Für den neu zu besetzenden zweiten Fahnenoffizier in der Oberdorfkompanie wurde der Schützenbruder Robin Meyer einstimmig neu in den Vorstand gewählt. Für die Unterdorfkompanie musste eine Ersatzwahl für die Ämter eines Fahnenoffiziers und des Fähnrichs durchgeführt werden. Dabei wurde Sascha Klostermann einstimmig durch die Mitgliederversammlung zum Fahnenoffizier gewählt. Ein Ersatz für das Amt des Fähnrichs in der Unterdorfkompanie konnte aus der Versammlung nicht gefunden werden, sodass dieses Amt zunächst kommissarisch durch den Vorstand besetzt wird.

Planungen für 2023

Am Ende der Versammlung verwies der Oberst Dirk Garbowsky noch auf die Termine und diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr, wobei das Kinderschützenfest am Sonntag, 4. Juni, das Königsschießen am Samstag, 29. Juli, sowie das Schützenfest von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August, die zentralen Veranstaltungen des anstehenden Jahres darstellen werden. Alle Termine und Veranstaltungen sind bereits auf der Internetseite der Schützenbruderschaft eingestellt und können dort eingesehen werden.