Ökumenisch durch den Advent in Bad Driburg

An den folgenden drei Adventsfreitagen bietet das ökumenische Team ein musikalisches Mittagsgebet in der St. Peter und Paul-Kirche. Zur Mittagsstunde um 12 Uhr können Interessierte mitten im Tag innehalten, Gedanken und Musik zu genießen.

Vor der Stadtkirche entsteht wieder eine Außenkrippe. Die Figuren von Maria und Josef mit ihrem Esel werden in den nächsten Wochen durch unsere Straßen „wandern“ bis sie zum Heiligen Abend in der Krippe ankommen.

Jeden Mittwoch um 17 Uhr wird es mit ihnen eine musikalische Atempause mitten in der Stadt geben. Begonnen wird am Mittwoch, 30. November, an der evangelischen Kirche, wo der biblische Ort Nazareth entsteht.

„Advent around the clock” heißt es am Freitag, 09. Dezember – ein Tag mit Gott rund um die Uhr: Um 6 Uhr gibt es in der Kirche „Zum verklärten Christus“ einen adventlichen Impuls am Morgen mit anschließendem Frühstück.

Um 12 Uhr erwartet alle der musikalische Mittagsimpuls in der St. Peter und Paul-Kirche. Ein Gedanke zur Nacht schließt den Tag um 20 Uhr in der evangelischen Kirche ab.

Auch die Kirchenmusiker beider Gemeinden haben wieder Angebote vor und nach Weihnachten zum Innehalten und Mitsingen. Am dritten Adventssonntag veranstaltet der Kirchenchor St. Peter und Paul von 17 Uhr an ein offenes Adventssingen in die Kirche. Bereichert wird das Programm durch Orgel und Trompete.

Zwischen den Jahren gibt es am Mittwoch, 28. Dezember, von 19.30 Uhr an ein Konzert bei Kerzenschein in der evangelischen Kirche.