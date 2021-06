„Onlinehandel mit 25 Prozent besteuern“

Die Kaufleute aus allen Städten im Kreis Höxter haben in einer Videokonferenz ihre Forderungen an die Politik konkret formuliert.

Einzelhandel in der Krise – Videokonferenz mit Christian Haase (Bundestagsabgeordneter) und Matthias Goeken (NRW-Landtagsabgeordneter): Teilgenommen haben an der Aussprache Frank Filter, Jens Klingemann, Markus Härmens, Philippe Potente, Wilm Pollmann, Jürgen Knabe, Rembert Stiewe, Rainer Schäfers und Daniel Krüger.

Die Vorsitzenden der Werbegemeinschaften und Gewerbevereine trafen sich zu einer gemeinsamen digitalen Aussprache mit Christian Haase (CDU-Bundestagsabgeordneter) und Matthias Goeken (NRW-Landtagsabgeordneter/CDU) und trugen Sorgen und Probleme des Handels, der Gastronomie und der Hotellerie während und in Folge der Corona-Pandemie vor. Fehlende verkaufsoffenen Sonntage, Hygienekonzepte, Onlinehandel und staatliche Hilfen – vieles wurde angesprochen.

Teilgenommen haben die Werbegemeinschaft Bad Driburg, der Werbering Brakel, Beverungen Marketing, der Gewerbeverein Nieheim, die Werbegemeinschaft Warburg, Werbegemeinschaft Steinheim und Werbegemeinschaft Höxter.

Starke Tage fallen aus

Bedingt durch die Corona- Pandemie seien im gesamten Kreis Höxter 2020 alle Stadtfeste und damit auch die umsatzstarken verkaufsoffenen Sonntage ausgefallen, beklagten die Kaufleute. „Für alle unsere Werbegemeinschaften und Gewerbevereine stellen diese eine der wichtigsten Grundlagen und Aufgaben dar“, so eine übereinstimmende Aussage.

Auch 2021 wird aus Sicht der Händler voraussichtlich eine große Anzahl an Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden können. Somit entfällt für alle Betroffenen wieder diese wichtige Einnahmequelle und die damit verbundene Attraktivitätssteigerung für die jeweilige Innenstadt. Alle Werbegemeinschaften und Gewerbevereine berichteten, dass sie bedingt durch den unverschuldeten Ausfall das letzte Geschäftsjahr stark negativ abgeschlossen hätten und dies sich vermutlich im Jahr 2021 nicht ändern werde, hieß es in der Videoschalte.

Die Kaufleute legten auf fünf Punkte besonderen wert: Dazu gehörte die kontrollierte, schnellstmögliche und volle Öffnung jeglichen Einzelhandels und der Gastronomie nach den bewährten Hygienekonzepten. Das sei wichtig. Die Erkenntnisse aus dem bisherigen Pandemieverlauf hätten ergeben, dass das Ansteckungsrisiko im stationären Einzelhandel und in der Gastronomie weit unterdurchschnittlich sei.

Weder aus dem Bereich des Lebensmittel-Einzelhandels (der durchgängig geöffnet war) noch dem weiteren stationären Einzelhandel oder der Gastronomie/Hotellerie sind den Händlern Fälle bekannt geworden, wo sich Mitarbeiter aktiv während der Arbeitszeit infiziert hätten. Dies spreche für die Effektivität der durchdachten und mit Erfolg angewendeten Hygienemaßnahmen.

Für offene Sonntag

Formuliert wurde eine sehr wichtige Forderung: „Kriterien für Einschränkungen im Einzelhandel und der Gastronomie/Hotellerie sollten zukünftig nicht lediglich an der kreisweiten 7-Tage-Inzidenzzahl festgemacht werden, sondern auch örtlichen Begebenheiten oder Besonderheiten gilt es zu berücksichtigen. So müssen lokale Ausbrüche in Pflegeheimen, Altenheimen, Rehakliniken oder Krankenhäuser aus der jeweiligen Statistik herausrechnet werden, sofern die lokalen Ausbrüche und Erkrankten eingegrenzt werden können.“

Die Werbegemeinschaften forderten offene Sonntage: Sonntagsöffnungen (vier rechtssichere Sonntagsöffnungen von 13 bis 18 Uhr pro Kalenderjahr ohne Anlassbezug pro Stadt/Stadtteil) müssten möglich gemacht werden. Die Regelungen der verkaufsoffenen Sonntage in angrenzenden Bundesländern, wie in Niedersachsen und Hessen, sollten bei der Genehmigung der VKOS in NRW Berücksichtigung finden, um eine Gleichbehandlung in den Bundesländern zu gewährleisten.

Eine wichtige Erkenntnis wurd der Politik auch mitgeteilt: „Quintessenz aus den bisherigen Gesprächen mit Mitarbeitern war, dass der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten im Einzelhandel und in der Gastronomie/Hotellerie verschwindend gering ist. Die Mitarbeiter im Handel begrüßen zu großen Teilen die begrenzte Anzahl an Sonntagsöffnungen, da ihnen diese Sonntage zusätzliche Verdienste und Freizeiten ermöglichen“, schilderten die Kaufleute.

Hilfen für Innenstädte

Gesprochen wurde auch über die Neustarthilfe für Werbegemeinschaften und Marketingvereine: Finanzielle Zuschusszahlungen für Veranstaltungen zur Belebung der Innenstädte, des Einzelhandels, der Gastronomie und Hotellerie wurden gewünscht. Die Neustarthilfen sollen dazu verwendet werden, Künstlern bei zukünftigen Veranstaltungen unter die Arme zu greifen und attraktive Veranstaltungsprogramme in den Veranstaltungsbereichen zu realisieren.

Auch ging es um den sich immer weiter ausweitenden Onlinehandel, der die Kleinen belastet: Eine gerechte Besteuerung und Beteiligung aller Onlinehändler an den Pandemiefolgen und deren nachhaltigen Auswirkungen auf alle Innenstädte sei anzustreben. Alle Onlinehändler, die in Deutschland verkaufen würden, sollten für die hier verkauften Produkte ihre Steuern in Deutschland bezahlen – Amazon zahlt seit Jahren keine Steuern. Eine einheitliche Mehrwertsteuer von 25 Prozent für alle im Internet zu erwerbenden Artikel wird vorgeschlagen. Die zusätzlichen Einnahmen müssten in einen Fonds zur nachhaltigen und dauerhaften Belebung des Kulturgutes Innenstadt fließen, forderten die Einzelhändler.