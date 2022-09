Pedelec-Fahrerin erliegt ihren Verletzungen nach Unfall bei Neuenheerse

Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin, die in der vergangenen Woche mit ihrem Rad gestürzt ist und schwere Verletzungen davon getragen hat, ist jetzt im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei trug die Niederländerin bei dem Unfall keinen Helm.

In Neuenheerse ist eine Pedelec-Fahrerin gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild).

Der Unfall ereignete sich am Montag, 22. August. Nach Angaben der Polizei war die 71-jährige Radfahrerin gegen 11.15 Uhr auf der Kreisstraße 13 von Altenheerse in Richtung Neuenheerse unterwegs. Nach einer Rast am Steinberg setzte die Frau die Fahrt mit ihrem Pedelec auf der gerade verlaufenden, aber abschüssigen Straße fort und stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrbahn.