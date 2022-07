Polizei rollt Vermisstenfälle aus NRW neu auf

Erinnerungen, quälende Ungewissheit und ein gerahmtes Foto an der Wohnzimmerwand – viel mehr ist Petra H. (69) von ihrer Tochter Ramona nicht geblieben. „Meinen Mann und meine Eltern kann ich auf dem Friedhof besuchen. Aber ich habe keinen Ort, an dem ich meinem Kind nahe sein kann“, sagt die Rentnerin aus Bad Driburg.

Ramona war elf Jahre, als sie 1989 verschwand. Kann ihr Schicksal nach mehr als drei Jahrzehnten noch geklärt werden? Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer für Angehörige wie Petra H. Denn im Auftrag des Landeskriminalamts nehmen sich die 47 Kreispolizeibehörden Nordrhein-Westfalens in diesen Tagen noch mal ihre Langzeitvermisstenfälle vor und prüfen, ob Anhaltspunkte für ein Verbrechen vorliegen. „Besteht ein solcher Verdacht, kann der Fall von unserer Ermittlungsgruppe für sogenannte Cold Cases übernommen werden“, sagt Maren Menke, Sprecherin beim Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf. Die Behörde nimmt an, dass unter den Vermisstenfällen seit 1967 etwa 160 Mord- und Unglücksfälle sein könnten.