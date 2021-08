»Prix Clarins« erstmals in Bad Driburg verliehen

Clarin ist in Europa eines der führenden Unternehmen für Hautpflege, Make-up, Parfüm und exklusive Schönheitspflege. Aufsichtsratschef Christian Courtin-Clarins war persönlich aus Paris nach Bad Driburg gekommen, um Verena Pausder (geborene Delius aus Bielefeld) und ihr Projekt zu ehren. Klaus von Dohnanyi (90) wies darauf hin, wie wichtig eine frühe digitale Bildung heute sei.

Als Gründerin und CEO von Fox & Sheep (2012) und der HABA Digitalwerkstatt (2016) hat sich Verena Pausder, deren Familie als Bielefelder Textilfabrikanten weltweit ein Begriff sind, dem digitalen Leben und Lernen der aktuellen Generation von Kindern verschrieben. Mit Apps wie »Schlaf gut!«, »Kleine Bauarbeiter« oder »Streichelzoo« von Fox & Sheep können sich Kinder behutsam und spielerisch an die digitale Welt herantasten. In der HABA-Digitalwerkstatt werden sie dann dazu befähigt, hinter die Benutzeroberfläche zu schauen und die digitale Welt aktiv und kreativ zu gestalten. Mit beiden Unternehmen ist Verena erfolgreich: Fox & Sheep ist der größte Entwickler für Kinder-Apps in Deutschland und gehört mit über 25 Millionen Downloads europaweit zu den Top Ten. Die HABA-Digitalwerkstatt ist inzwischen nicht nur an acht Standorten in Deutschland vertreten, sondern bringt in NRW auch die ersten mobilen Digitalwerkstätten auf die Schulhöfe des Landes. Angetrieben wird Verena Pausder von einer großen Vision: »Alle Kinder sollen chancengleich Zugang zu digitaler Bildung erhalten«, sagte sie in Bad Driburg. 2017 hat sie deshalb den Verein Digitale Bildung für Alle e.V. gegründet.

1979 in Hamburg geboren und in Bielefeld ausgewachsen, lebt Verena Pausder mit ihrem Mann und ihren drei Kindern heute in Berlin. Gerne kommt sie, wie sie dem WESTFALEN-BLATT in Bad Driburg berichtete, nach Ostwestfalen und besonders nach Bielefeld zu Verwandten und Freunden.

Mit 20 Jahren gründete Verena Delius (heute Pausder) mit ihrer Schwester ihre erste Firma, eine Sushi-Bar in Bielefeld. Parallel studierte sie Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und war danach Trainee bei der Münchener Rückversicherungsgesellschaft. Im Anschluss gründete sie ihr eigenes Unternehmen Delius Capital. 2006 wurde sie als »CEO of the Future« ausgezeichnet, einem Wettbewerb der Unternehmensberatung McKinsey. Mit 25 wechselte sie in die Online-Branche und verantwortete bei »be2.com« als Regional Manager den deutschsprachigen Markt. Anschließend baute sie den Vertrieb der ehemaligen Bertelsmann-Beteilung »scoyo« auf, bevor sie 2010 als Geschäftsführerin zu »goodbeans« wechselte.

Engagement, Vernetzung und Machertum schreibt Verena Pausder groß: Sie ist Mitbegründerin der Initiative »Startup Teens«, die Schülerinnen und Schüler für Unternehmertum begeistert. Die Clarins-Preisträgerin ist außerdem Aufsichtsrätin der Commerzbank-Tochter »comdirect«, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitze des »media:net brandenburg«, stellvertretende Vorsitzende im Hochschulrat der CODE und Kuratoriumsmitglied der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Auf politischer Ebene berät Verena Pausder in Ministerien in Berlin zu Fragen der digitalen Transformation.

Drei beeindruckende Frauen mit drei großartigen Projekten, die sich für Kinder engagieren, waren für den »Prix Clarins 2019« nominiert worden: Neben der Siegerin Verena Pausder auch Tennisstar Stefanie Graf für »Children for Tomorrow« und Sandra von Möller mit »KIDsmiling«.

Digitale Bildung, was bedeutet das eigentlich? »Jedenfalls nicht, Kindern einfach ein i-Pad in die Hand zu drücken oder Schulen mit Hardware auszustatten«, sagt Verena Pausder dem WB. Auch Social-Media-Konsum habe nichts mit Medienkompetenz zu tun. Digitale Bildung heiße für die Mutter, dass schon Grundschüler ein Kreativwerkzeug in die Hand bekommen, damit sie ihre eigene Zukunft gestalten können. Zugang zu digitaler Bildung habe längst nicht jeder. Ihr Verein Digitale Bildung für Alle will das ändern. Das größte Problem sei, dass der Wandel bisher weder an Schulen noch an Unis in seiner Wichtigkeit anerkannt würde. Es bedürfe mehr technisch versierter Lehrer und besserer Ausbildung in diesem Bereich, damit digitale Bildung den elitären Stempel verliere.

Die Festveranstaltung mit 100 Gästen im ansprechend dekorierten Saal des Grand Resorts war als »Gesetzter Lunch« eine gute Möglichkeit zum Gespräch und zum Austausch.