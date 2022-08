Reelsen feiert 825. Geburtstag

Bad Driburg-Reelsen

Bad Driburgs Bürgermeister Burkhard Deppe ist immer wieder gern in Reelsen. „Ich treffe hier jedes Mal auf freundliche, sympathische und herzliche Menschen“, so der Verwaltungschef. Und so war Deppe an diesem Sonntagmorgen auch der Einladung zur 825-Jahr-Feier in dem kleinen Ortsteil der Badestadt mit Freude gefolgt.

Von Silke Rietmüller