Bad Driburg: Caspar-Heinrich-Klinik meldet Planinsolvenz in Eigenverwaltung an

Bad Driburg

Die Caspar-Heinrich-Klinik in Bad Driburg geht in eine Planinsolvenz in Eigenverwaltung. Das hat das Haus am Freitag bekanntgegeben. Das Amtsgericht Paderborn hat dem Antrag stattgegeben und Rechtsanwalt Stephan Michels zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

Von Frank Spiegel