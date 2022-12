SC Paderborn spendet Fan-Schals für Bad Driburg

Diese Treue belohnt der Fußballclub und überraschte die Bad Driburger Touristik GmbH jetzt mit 50 Fan-Schals, die die Käufer des neuen Bad Driburger Stadtgutscheins als Bonbon erhalten.

„Alle Kunden, die einen Gutschein mit einem Mindestwert von 50 Euro bei der Bad Driburger Touristik oder beim Landmarkt Cerny erwerben, bekommen einen Fan-Schal kostenfrei dazu“, berichtet Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH.

„Das ist ein toller Mehrwert für die Fans und für unsere Kunden. Der SC Paderborn 07 unterstützt damit auch den Einzelhandel in Bad Driburg“, freut sich Daniel Winkler über die Geste des Fußballvereins.

Etwa 40 Betriebe beteiligen sich bisher an dem neuen Gutschein, weitere sollen folgen. Der digitale Gutschein kann mit einer Wunschsumme aufgeladen und in verschiedenen Lebensmittel- und Fach-Geschäften sowie in der Gastronomie von Bad Driburg eingelöst werden. Bei Teilzahlungen bleiben die Restbeträge erhalten. Eine Übersicht der Akzeptanzstellen findet man unter www.gutschein-bad-driburg.de.

Winkler: „Der Bad Driburger Stadtgutschein ist damit auch ein ideales Weihnachtsgeschenk, denn Bad Driburg bietet ein breit aufgestelltes Angebot an Produkten und Dienstleistungen.“ Zudem könnten Unternehmen den neuen Stadtgutschein als steuerfreien Sachbezug einsetzen. „Damit haben Betriebe und Arbeitnehmer nicht nur Einsparmöglichkeiten durch Steuer- und Sozialabgabenfreiheit, sondern sie unterstützen auch den Standort“, so der Geschäftsführer.

Der Bad Driburger Stadtgutschein ist in der Tourist-Information, Lange Straße 140 sowie im Landmarkt Cerny, Konrad-Adenauer-Ring 2, erhältlich. Die 50 blauen Fanschals werden in der Vorweihnachtszeit an die Käufer des Stadtgutscheins verteilt.