Schon acht neue Mieter in Bad Driburgs Innenstadt

Anfang März hat das Citymanagement-Team in Bad Driburg, bestehend aus Romana Papenkordt und Dr. Heinz-Jörg Wiegand, seine Arbeit aufgenommen. Zur Belebung der Innenstadt werden mehrere Ziele verfolgt. Eine wichtige Aufgabe ist es, Leerstände in den Ladenzeilen zu beseitigen.

Noch bis Ende 2023 werden Neugründerinnen und Neugründer, die ihre Ladenlokale in Leerständen einrichten, mit Fördermitteln des Landes NRW unterstützt. „Mittlerweile haben acht Gründer ihre Mietverträge erhalten und ihre Geschäftsideen realisiert – ein Neunter steht kurz vor dem Abschluss“, berichtet Dr. Heinz-Jörg Wiegand. Darunter sind eine kleine Konditorei, ein Sportzentrum für Kinder und Jugendliche sowie ein Atelier, ein Yoga-Studio, ein Supermarkt für orientalische Spezialitäten und ein offener, digitaler 24-Stunden-Kiosk, alle in vormaligen Leerständen. „Die Entwicklung kann durchaus als Erfolg gewertet werden. Unsere Bemühungen gehen weiter“, so Wiegand.

Dazu setzen sich Neumieter, Eigentümer und das City-Management sowie die Stadtverwaltung an einen Tisch und leiten gemeinsam alles Notwendige in die Wege. Auch Citymanagerin Romana Papenkordt hofft auf weitere Gründer, denn noch sind Fördermittel vorhanden. Verwaltung und Citymanagement begleiten partnerschaftlich den gesamten Prozess. Erreichbar sind sie unter der Telefonnummer: 05253/989418.

Und so soll es weitergehen: Neben dem Beseitigen von Leerständen in der Fußgängerzone, wird ein weiteres großes Ziel angegangen: Das Erscheinungsbild der Fußgängerzone wird nach nunmehr zehn Jahren evaluiert. „Es geht dabei um die Steigerung der Aufenthaltsqualität, um durch Akzente die Frequenz stetig zu erhöhen“, erläutert Michael Scholle, 1. Beigeordneter.

Hierzu hat bereits eine Begehung des gesamten Bereichs mit einer Fachplanerin stattgefunden, die schon erste Ideen einfließen ließ. Das Citymanagement strebt mit ihr eine intensive Zusammenarbeit an, inklusive der Beauftragung eines Konzeptes. Dieses soll im Frühjahr dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und -entwicklung vorgestellt werden.