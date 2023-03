Schützengilde Bad Driburg droht das Aus

Neun Jahre federführende Vereinsarbeit hat der aktuelle Vorstand der Bad Driburger Schützengilde hinter sich. Jetzt wird sich das Team aus der Vorstandsarbeit zurückziehen. Nachfolger sind nicht in Sicht.

Generalversammlung am Freitag: Was jetzt dringend passieren muss

Auf der Generalversammlung am Freitag, 3. März, 19 Uhr, wird sich zeigen, ob es einen neuen Vorstand geben wird. Oberst Horst-Jürgen Fehring, Schriftführer Torsten Hegener und Rechnungsführer Andreas Vergin haben in den vergangenen drei Jahren den Verein geführt, nachdem zwei weitere Vorstandsmitglieder – Michael Wiemeyer (stellvertretender Schriftführer) und Dirk Matthias (stellvertretender Rechnungsprüfer) – sich vor drei Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt haben. Schon damals konnte sich kein Ersatz finden, so dass Fehring, Wegener und Vergin die Arbeit im Verein alleine fortgeführt haben.