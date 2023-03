Schützen Bad Driburg: Tobias Fehring neuer Hauptmann der 1. Kompanie

Im Jahresrückblick wurde ein Überblick über die Mitgliederzahl sowie der Demografie der ersten Kompanie gegeben, die – trotz herausfordernder Lage durch die Corona-Pandemie – den Vorstand und die Anwesenden insgesamt erfreulich stimme. Der Mitgliederstand der Kompanie betrage 202 Mitglieder, das durchschnittliche Alter der neuen Mitglieder liege bei etwa 23 Jahren, was auf eine positive und lebendige Zukunft schließen lässt.

Im Weiteren wurde berichtet, dass wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen des Bad Driburger Schützenkalenders abgehalten wurde. So sind neben vielen Höhepunkten insgesamt neun Kompanieschießen, die „Aktion sauberer Schützenplatz“ sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, das Hüttenkartoffelessen, der Skat- und Knobelabend, die Teilnahme am Blutspende-Wettkampf des OV des Roten Kreuzes, eine Brauereibesichtigung in Warstein, der traditionellem Winterball und nicht zuletzt das Schützenfest samt seinen Veranstaltungen zur Vor- und Nachbereitung durchgeführt worden, bei denen das Vereins- und Kompanieleben durch zahlreiche Teilnahme der Mitglieder seine Lebendigkeit eindrucksvoll zeigte.

Rege Teilnahme an Veranstaltungen ist wichtig

Hierfür sprach der Hauptmann im Namen des gesamten Vorstands den Anwesenden seinen ausdrücklichen Dank aus, mahnte aber gleichzeitig die Wichtigkeit der regen Teilnahme für den Fortbestand solcher Veranstaltungen an. Im Anschluss an den Jahresrückblick wurde das reichhaltige Buffet eröffnet, das mit Schnitzelvariationen und einer großen Auswahl an Beilagen auf die Schützinnen und Schützen wartete. Hierfür gebührt dem Kompaniemitglied Sandro stellvertretende für das Team des Eggewirts ein großer Dank

Nach der reichhaltigen Stärkung begann Georg Böddeker mit seinem Kassenbericht, der in gewohnt vertraulicher Weise vorgetragen wurde. Er übergebe dem neuen Vorstand die Kompaniekasse trotz einschneidender Corona-Jahre mit einem soliden Puffer, der auch zukünftig Veranstaltungen und gute Vorstandsarbeit erlaube. Seinen Bericht schloss er mit einem Rückblick auf seine umfangreiche ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Posten sowie unter zahlreichen Hauptmännern in den vergangenen Jahrzehnten ab, der viele Erinnerungen und Gespräche unter den anwesenden Schützinnen und Schützen hervorruft. An den Rückblick auf die vergangenen Vorstandsjahre knüpfte der Hauptmann Wiedemeier an. Hier wurden große Umstellungen und Projekte angegangen und maßgeblich mitbegleitet. Beispielhaft zu nennen sei die Neuordnung des Schützenfestablaufes, der Schießstandumbau mit der Umstellung auf Lasergewehre, das Hofstaatjahr 2018 oder das viermalige Erreichen des „Grand Slams“.

Alter und neuer Vorstand: Das Foto ist direkt nach der Wahl entstanden. Foto: Bürgerschützengilde

Bei den vom Oberst Horst-Jürgen Fehring geleiteten Neuwahlen des Kompanievorstandes wurden von den Anwesenden folgende Mitglieder als Vorstand der ersten Kompanie gewählt: Hauptmann Tobias Fehring, stellvertretender Hauptmann Benjamin Fabian, Schriftführer Marcel Vergin, Kassierer Sebastian Niemann, Versorger Christopher Göke, Öffentlichkeitspräsenz Markus Nüsse und Beisitzer Patrick Nüsse.

Perspektiven und Pläne

Damit wurde die Versammlungsleitung dem neuen Hauptmann, Tobias Fehring, übergeben. Dieser bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und dankte dem scheidenden Vorstand für seine engagierte, tatkräftige und anerkennende Arbeit.

Fehring berichtete den Mitgliedern über Perspektiven und Pläne, wie unter seiner Leitung die Kompanie zukünftig aufgestellt werde. So sei es geplant, neben den beliebten und bewährten Veranstaltungen neue Formate auszuprobieren. Hierbei sei beispielsweise am 18. Mai eine Wanderung zur Schöpfenmühle in Dringenberg geplant, an der bei guter Versorgung ein schöner Ausklang gefunden werden könne. Darüber hinaus sei im Herbst ein Oktoberfest mit zünftigen Speisen im Schießstand geplant. Zudem werde die Kompanie nun auch vermehrte Onlinepräsenz zeigen, um sich auch dort umfangreich zu präsentieren. Im Weiteren standen Beförderungen und Auszeichnungen an. Hierbei wurden die Schützen Markus Nüsse und Sebastian Niemann zum Unteroffizier befördert. Marcel Vergin erhielt die Beförderung zum Feldwebel, Horst-Peter Kunkel zum Oberleutnant sowie Tobias Fehring zum Hauptmann. Christof Loke wurde für seine ehrenamtliche Arbeit der Silberne Verdienstorden durch Hauptmann Fehring überreicht.

Darüber hinaus wurden folgende Mitglieder für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Bürgerschützengilde geehrt: August Barkhausen, Johannes Holdgrewe, Werner Knoche, Bernd Mastracci, Klaus Steffen, Anton Fleckner, Johannes Eyer, Hartmut Gröhlich und Ludwig Werschmann. Der Vorstand gratuliert und dankt gleichzeitig allen ausgezeichneten und beförderten Mitgliedern für ihre erbrachten Leistungen.