Schützenfest in Dringenberg: Spontan ist oft am Schönsten

Um 19.13 Uhr hatte er grünes Licht von seiner Frau und um 19.20 Uhr lag der Vogel unten. So beschreibt Wolfgang Mönnikes aus Dringenberg seinen Weg zum Schützenkönig.

Unter der Regentschaft von Bianca und Wolfgang Mönnikes wird in Dringenberg Schützenfest gefeiert.

Eigentlich hatte der 40-Jährige selbst nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass er in seinem Heimatdorf einmal Regent werden würde. Als seine Eltern vor sieben Jahren silbernes Thronjubiläum feierten, war gerade der jüngste Sohn unterwegs, dann wurde zu Hause umgebaut. „Und eigentlich war immer irgendwas“, sagt der Betriebswirt, der beim Erzbischöflichen Generalvikariat in Paderborn angestellt ist.