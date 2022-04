Sonne im Herzen beim Ostershopping in Bad Driburg

April, April – der machte auch am Samstag was er will. Von wolkenbruchartigen Regengüssen und heftigen Windböen über Hagel und Schnee bis hin zu Wolkenlücken, die dann doch so manchen Sonnenstrahl durchließen, war alles dabei. Die zahlreichen Besucher des Ostershoppings in Bad Driburg ließen sich von den Wetterkapriolen aber nicht beeindrucken.

Das lag auch daran, dass die Einzelhändler des Werberings es sich und ihren Gästen so richtig schön gemütlich gemacht hatten an diesem ersten Aktionstag von Werbering und Touristik-GmbH nach der langen Corona-Pause. Nicht nur die Fachgeschäfte erstrahlten mit Luftballons, Papierbändern, Blumen und anderer Deko in Sonnengelb. Auch die Kaufleute freuten sich, ihre Kunden zur neuesten Frühjahrsmode, topaktuellen Accessoires, saisonaler Gartenliteratur, österlichen Dekorationsideen und regionalen Spezialitäten für den Ostertisch beraten zu dürfen.

Für den guten Zweck las Sandra Brökel (r.) in der Bad Driburger Buchhandlung von Bettine Saabel (l.). Die Autorin und die Buchhändlerin baten um Spenden für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Foto: Silke Riethmüller

„Schon die Vorbereitung dieses Aktionstages hat uns allen viel Spaß gemacht. Endlich konnten wir mal wieder etwas planen, ohne die Gefahr, wegen Corona dann doch wieder alles absagen zu müssen“, sagt Werbering-Vorsitzender Michael Peine vom gleichnamigen Hofladen. Die Mitglieder des Bad Driburger Werberings zauberten ihren Kunden aber nicht nur mit frühlingshaften Angeboten ein Lächeln ins Gesicht. Sie versüßten ihnen auch den Shoppingtag mit Gute-Laune-Gummibärchen und anderen liebevoll verpackten Geschenken.

) Uta Hillgemann, Inhaberin von Leder Gocke im Oberstädtchen, hatte sonnengelbe Taschen und viele weitere aktuelle Accessoires im Angebot. Foto: Silke Riethmüller

Für das Ostershopping in der Bad Driburger Innenstadt hatten Werbering und Touristik-GmbH ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Die kleinsten Besucher konnten sich auf der Hüpfburg austoben oder beim Kinderschminken fantasievoll verschönern lassen.

Für Kunst und Kultur sorgten neben den Fachhändlern mit Lesungen und Ausstellungen in den Geschäften auch die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Bad Driburg, die tapfer gegen das Aprilwetter anspielten.

Die neueste Sonnenbrillenkollektion und liebevoll verpackte kleine Geschenktüten präsentierten Sabine Leonhard (l.) und Sabine Koch im Optikfachgeschäft Cyrkel. Foto: Silke Riethmüller

Viele Geschäftsleute und ihre Kunden hatten an diesem Tag zudem nicht nur die Sonne im Herzen, sondern unterstützten auch die Menschen in der Ukraine. So las zum Beispiel die heimische Autorin Sandra Brökel in der Buchhandlung Saabel und bat ihre Zuhörer um eine Spende für die Geflüchteten. Und im Humborg-Haus versteigerte Touristik-Chef Daniel Winkler am Ende des langen Shoppingtages ein Bild von Künstlerin Claudia Allroggen für den guten Zweck.