Sagenumwobenes Heiligtum: Standort der Irminsul in Bad Driburg gefunden

Laienforscher Jürgen Fehre beschreibt in seinem Buch, warum die legendäre Irminsul bei der Iburg verortet werden kann. Der Brunnen spielt eine zentrale Rolle in seinen Forschungen

Schon lange, seit dem 16. Jahrhundert, spekulieren die Menschen über Aussehen und Standort des als Irminsul bezeichneten sächsischen Heiligtums. Als Welten-Baum, Welten-Säule oder auch als Welt-Esche erlangte sie Bekanntheit und lockte so einige Forscher, ihr Geheimnis zu ermitteln. Verortet wurde sie unter anderem bei den Externsteinen nahe Detmold, am Obermarsberg mit der Eresburg an der Diemel, Irmenseul zwischen Harzvorland und Leinebergland sowie auch bei der Iburg über Bad Driburg.