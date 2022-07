„Stolen Memory“ in Bad Driburg zu sehen

Noch heute lagern in Archiven viele „Effekten“, die seinerzeit den Häftlingen Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen worden sind. Die „Arolsen Archives“ und eine Projektgruppe werden am Freitag, 12. August, in der Fußgängerzone eine Wanderausstellung mit dem Titel „Stolen Memory“ dazu eröffnen.

Die in einem umgebauten Seecontainer untergebrachte Ausstellung ist deutschlandweit unterwegs und wird von den „Arolsen Archives“ zur Verfügung gestellt.

Der Container ist mittlerweile einer von vier Ausstellungscontainern, die durch ganz Europa reisen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen persönliche Gegenstände ehemaliger KZ-Häftlinge, die sie im Moment ihrer Festnahme bei sich trugen. Zusammen mit Freiwilligen suchen die „Arolsen Archives“ nach den Familien der Verfolgten, um die gestohlenen Erinnerungsstücke zurückzugeben.

MEHR ZUM THEMA Container-Ausstellung in Spenge zeigt Besitztümer ehemaliger Konzentrationslager-Häftlinge Gestohlene Erinnerungen

Die „Arolsen Archives“ sind ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung mit der weltweit größten Sammlung zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Sie sind Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbe und liefern einen wertvollen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Zeit.

Für die Durchführung in Bad Driburg hat sich eine Projektgruppe gebildet. Unter anderem beteiligen sich der Heimatverein Bad Driburg, die Stadtheimatpflegerin, die Gesamtschule, die Gymnasien St. Kaspar und St. Xaver sowie die Volkshochschule mit Unterstützung der Stadt Bad Driburg.

Die Ausstellung beginnt am Freitag, 12. August, um 15 Uhr mit einer Eröffnungsfeier. Neben der Begrüßung und einem Grußwort des Bürgermeisters wird Christiane Weber (Historical Research) von den „Arolsen Archives“ in die Ausstellung thematisch einführen.

Weiterhin werden die beteiligten Schulen ihre Projekte vorstellen. Den musikalischen Rahmen bereitet die Gesamtschule.

Die Initiatoren um Andreas Amstutz und Burkhard Nickel weisen darauf hin, dass die Ausstellung täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und kostenfrei zugänglich ist.

Abgerundet wird die Eröffnung mit einer Lesung der VHS am Standort in Bad Driburg. Der Rezitator Frank Meier-Barthel wird von etwa 16.30 Uhr an in einer einstündigen Lesung Erzählungen aus dem Werk der deutsch-israelischen Autorin Jenny Aloni vorstellen, die 1917 als Jenny Rosenbaum in Paderborn geboren wurde. Die Familie lebte seit Jahrhunderten in Westfalen, und ihre Eltern betrieben ein Warenhaus.