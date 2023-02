Taizé Abend in Bad Driburg

Unter dem Thema „Salz der Erde sein“ hatten der Kernstadtpfarrgemeinderat und der Taizé-Chor zu einer „Light Hour“ eingeladen.

Beim Betreten des Gotteshauses wurden die Besucher von einem Meer aus Lichtern empfangen. Viele der Besucher zündeten selbst eine Kerze an und nahmen in den Kirchenbänken Platz. Der Taizé-Chor unter der Leitung von Ulrike Gehle stimmte mit den ersten Liedern „In dunkler Nacht“ und „Nah ist der Herr“ ein. Das Besondere an Taizé-Gesängen ist, dass sie aus einer Strophe bestehen und vielfach wiederholt werden. Die instrumentale Begleitung erfolgte durch Petra Schult mit der Querflöte, Barbara Wittrock ebenfalls mit einer Querflöte, Barbara Rieckmann, die die Altblockflöte spielte, Mechthild Ziser mit der Sopran-Blockflöte, Melanie Humborg, die mit der Oboe zu hören war und Claudia Mertens, die am elektronischen Piano saß. Anne Frank als Gemeindereferentin begrüßte alle unter anderem mit den Worten: „Abschalten, eine Pause machen, Stille halten, nachdenken und zusammen singen.“ Die Besucher stimmten in weitere Taizé-Gesänge ein, die nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in Latein wie „Confitemini Domini“ oder Englisch wie „The Kingdom of God“ erfolgten.

Petra Schult (von links), Barbara Wittrock, Barbara Rieckmann, Mechthild Ziser, Melanie Humborg und Claudia Mertens Foto: Doris Dietrich

Die „Light Hour“ wurde durch das Engagement vieler fleißiger Helfer möglich. Die Fäden liefen bei Melanie Humborg zuammen. Für die Lichtinstallation zeichneten Patrick Ziser und Tobias Hartmann verantwortlich. Viele Kerzen und Lichter wurden am Vortag von Louis Humborg in der gesamten Kirche und den Fensternischen platziert. Auch die Dekoration der Holz-Flammen fand vorn ihren Platz.

Sänger und Sängerinnen sind willkommen

Melanie Humborg äußerte am Ende des Abends ihre Freude: „Der Taizé-Chor und die Musiker haben die Gemeinde wunderbar musikalisch begleitet, so dass es eine schöne „Light Hour“ war.“

Taizé Lichter mit Holzflammen. Foto: Doris Dietrich

Der Taizé-Chor freut sich über neue Sängerinnen und Sänger. Wer Freude am Singen hat, ist gern gesehen und jederzeit herzlich willkommen. Die Proben erfolgen jeden Dienstag im Pfarrgemeinderaum Langeland. Bei Fragen steht Ulrike Gehlen unter der Telefonnummer 05253/7239 gern zur Verfügung.