Bad Driburg

Geschafft! Um 12 Uhr mittags am Dienstag konnte Waldemar Matus aus Bad Driburg seine Nichte Tanja an der rumänisch-ukrainischen Grenze in die Arme schließen. Mit Hilfe ihres Onkels konnte die 22-Jährige dem Krieg entrinnen.

Von Frank Spiegel