„Theater im Park“ wird in Bad Driburg fortgesetzt

Atmosphärisches Licht, rote bequeme Stühle, kleine Tische zum Abstellen von Getränken und ein phantastischer Blick durch die großen Sprossenfenster in den Gräflichen Park charakterisieren das „Theater im Park“, das 2022 seine Premiere in Bad Driburg feierte. Jetzt stehen die neuen Termine für die kommende Saison, und die Gäste in Bad Driburg können sich wieder über viele bekannte Gastspieler wie Ingo Oschmann freuen.

Im ersten Jahr wurden vorwiegend lustige Stücke und Comedy gespielt, die durchaus aber auch zum Nachdenken angeregt haben. „Diese Art der Unterhaltung ist richtig gut bei den Gästen angekommen, deshalb wird das Programm 2023 auch humorvoll und unterhaltsam sein“, berichtet Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH. „Dank der Kooperation mit dem Café & Zimmertheater Höxter haben verschiedene bekannte Künstler Bad Driburg mit ihrem aktuellen Programm besucht und unsere Gäste für einen Abend in eine andere Welt entführt und oftmals herzhaft zum Lachen gebracht“, berichtet Winkler weiter.

Ingo Oschmann stellt seine Show am 25. Mai vor. Foto: Ingo Oschmann

Den Start der Theaterreihe am Freitag, 3. Februar, mit dem Schauspielkabarett „Reine Chefsache“ übernehmen erneut die beiden Schauspieler vom Café & Zimmertheater Höxter, die auch Veranstalter dieser Theaterreihe sind. „Wir freuen uns auf die zweite Saison in Bad Driburg, denn das traditionelle Heilbad hat ein tolles Publikum und die Zusammenarbeit mit der Bad Driburger Touristik GmbH ist sehr fruchtbar und läuft problemlos“, freut sich Simon Hillebrand. „Wir haben im Lauf dieses Jahres auch noch in ein paar Requisiten investiert, sodass wir jetzt eine richtig schöne Theateratmosphäre in die historischen Brunnenarkaden zaubern können“, ergänzt Kollege Stefan Marx.

„Noch'n Gedicht!“

Am Donnerstag, 9. März, steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm: „Murzarellas Music-Pupped-Show“, eine Bauchrednershow. Aufgrund des großen Erfolges 2022 kommt Christian Schliehe mit seinem Programm „Heinz Erhardt: Noch'n Gedicht!“ erneut am Freitag, 24. März, nach Bad Driburg. Am Donnerstag, 13. April, steht das Zimmertheater Höxter wieder auf der Bühne mit der Schauspielkomödie „Landei gesucht!“. Comedy vom Feinsten versprechen die Abende am Freitag, 28. April, mit Frank Fischer und seinem Programm „Meschugge“ sowie Ingo Oschmann mit seiner Show „Wunderbar – Es ist ja so!“ am Donnerstag, 25. Mai. Zum Schluss gastiert Ingrid Kühne mit ihrem neuen Programm „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ am Freitag,16. Juni, erneut in Bad Driburg. Einlass aller Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr und Beginn um 19.30 Uhr.

Christian Schliehe präsentiert sein Programm „Heinz Erhardt: Noch'n Gedicht!“ Foto: Daniel Winkler

Die Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro und an der Abendkasse 28 Euro, ermäßigt einen Euro weniger. Ausnahme ist die Veranstaltung mit Ingo Oschmann, hier liegt der Eintrittspreis bei 27 und 30 Euro. Präsentiert wird im „Theater im Park“ ein interessantes Programm an Unterhaltung und ein passendes Weihnachtsgeschenk für Menschen, mit denen man mal wieder einen schönen Abend verbringen möchte. Wer sich thematisch nicht festlegen möchte, der kann einen Geschenkgutschein im Wert von 25 Euro erwerben, sodass der Beschenkte sein Lieblingsprogramm selbst aussuchen kann. Eintrittskarten gibt es online unter www.bad-driburg.com, die Gutscheine ausschließlich in der Tourist-Information Bad Driburg, Lange Straße 140.