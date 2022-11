Theatergruppe Reelsen überzeugt bei Jedermann-Premiere

„Wir sind alle kleine Sünderlein“, schallt es durch die Kirche des Bad Driburger Gymnasiums St. Xaver. Die Akteure der Theatergruppe im Heimatverein Reelsen haben sich diesen ganz besonderen Ort für die Vorstellungen des „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal im 25. Jahr ihres Bestehens ausgewählt. Die Premiere wurde am Wochenende vom Publikum mit Stehapplaus gefeiert.

Ensemble begeistert in der Schulkirche von St. Xaver

Jedermann (Uwe Schicktanz) lässt es krachen - er liebt, tanzt und trinkt. Noch sind seine vermeintlichen Freunde und seine Buhlschaft (Gudrun Franz) an seiner Seite, doch Jedermann spürt schon den nahenden Tod.

Der reiche Geschäftsmann Jedermann (Uwe Schicktanz) führt einen ausschweifenden Lebenswandel. Mit seiner Buhlschaft (Gudrun Franz) genießt er das Leben in vollen Zügen. Seinen Reichtum zu vermehren, das allein ist sein Lebensinhalt. Um seine Mitmenschen schert er sich herzlich wenig – und mag ihre Lage noch so prekär, ihre Armut noch so groß sein.