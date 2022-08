Tödlicher Unfall auf B64 bei Bad Driburg: Polizei sucht Zeugen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B64 bei Bad Driburg, bei dem am Montag, 22. August, eine 17-Jährige auf einem Kleinkraftrad mit einem abbiegenden Sattelzug kollidierte, ergeben sich noch weitere Detailfragen zum genauen Unfallhergang. Die Polizei sucht die Fahrer zweier Autos als Zeugen.

Für die Ermittler des Verkehrskommissariats der Kreispolizeibehörde Höxter sind dabei zwei Fahrzeuge von besonderem Interesse, die zum Unfallzeitpunkt um 12.35 Uhr auf der B64 direkt vor dem roten Kleinkraftrad gefahren sein sollen. Beide Autos sollen hintereinander von Bad Driburg kommend an der Abfahrt Herste nach rechts in die Heristiestraße abgebogen sein, während die junge Motorradfahrerin geradesaus weiterfuhr. Eine weitere Fahrzeugbeschreibung liegt nicht vor, so Polizeisprecher Jörg Niggemann.

Die Ermittler halten es für möglich, dass die beiden noch unbekannten Fahrzeugführer von dem anschließenden Unfall auf der B64 nichts mitbekommen haben, dennoch sind ihre Angaben für die weitere Klärung des Unfallhergangs von Bedeutung. Sie werden gebeten, sich direkt mit der Polizei in Höxter unter 05271/9620 in Verbindung zu setzen.