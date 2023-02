Tourist-Information Bad Driburg zieht um

Bad Driburg wird ein Stückchen digitaler. Die Tourist Information verwandelt sich in einen digitalen Show-Room und zieht hierfür an einen neuen Standort in der Langen Straße 87 im Herzen von Bad Driburg.

Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten am Montag, 27. Februar

Viele Monate wurde geplant, entwickelt und renoviert, und Ende Februar werden die neuen Räumlichkeiten samt Ausstellungskonzept fertiggestellt sein.

„Um einen schnellen und reibungslosen Umzug zu garantieren, bleibt die Tourist-Information in der Langen Straße 140 am 24. und 25. Februar geschlossen. Ab 27. Februar stehen die Kolleginnen und Kollegen dann den Gästen im neuen digitalen Show-Room in der Langen Straße 87 mit ihrer gewohnten Kompetenz als Ansprechpartner rund um den Urlaub in Bad Driburg zur Verfügung“, erklärt Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH.

Digitaler Erlebnisraum in modernen Räumen

„Der neue Show-Room ist ein digitaler Erlebnisraum, der den Gast in die Urlaubsregion Teutoburger Wald eintauchen lässt. Wir freuen uns, dass wir Bad Driburg und die Region nun so modern in neuen Räumlichkeiten präsentieren können“, so Bürgermeister Burkhard Deppe, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Bad Driburger Touristik GmbH ist.

Visuell ausdrucksstark in den Farben der Natur gestaltet, würden die Themen Landschaft, Aktivität und Gesundheit analog und digital abwechslungsreich ausgespielt. Der Besucher bekomme nicht nur Lust, in der Region Urlaub zu machen, sondern erhalte hier auch alle notwendigen Informationen.

Broschüren, Flyer und Karten gibt es weiter

Daniel Winkler:„ Neben digitalen Modulen wird es auch nach wie vor klassische Informationsmaterialien wie Broschüren, Flyer und Karten sowie einen Informationstresen mit Sitzmöglichkeiten für die individuelle Beratung geben.“

Anfang 2024 öffnet dann ebenfalls die spannende Moorerlebniswelt im benachbarten Gebäude, die von der Bad Driburger Touristik GmbH mitbetreut wird.

„Wir möchten im März auch noch im Rahmen einer Welcome-Woche vom 13. bis 17. März gemeinsam mit den Bad Driburger Bürgern, unseren Gästen und den Nachbarn im Oberstädtchen den neuen Standort einweihen“, freut sich Daniel Winkler auf die neue Wirkungsstätte.