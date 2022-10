Udo Samel liest in Bad Driburg

Welcher Erfahrung mag sich der Stoßseufzer „Nicht schon wieder Essen“ verdanken? Einem Überdruss an der Völlerei, wie sie der Film „Das große Fressen“ als Kino-Kalorienbombe bis zum Exitus vor Augen führt? Oder der Ermahnung, eine Diät einzuhalten und mittels Mundschutz den Abstand vom Essen zu wahren? Wohl kaum. Denn Hunger ist am Ende doch nicht der beste Koch.

Bei den literarischen Mahlzeiten, die in der Lesung mit dem bekannten Schauspieler Udo Samel im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ Bad Driburg gereicht werden, handelt es sich nicht um veritabel aufgetischte Tellergerichte gegen den Heißhunger, sondern um ein Menü à la Tischleindeckdich. „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“, schreibt Bertold Brecht. Am Sonntag, 30. Oktober, um 19 Uhr können sich die Besucher der kulinarischen Lesung von diesem Gedanken inspirieren lassen. Müssen dabei aber nicht darben, denn während der Lesung serviert die Küche des „Caspars Restaurant“ ein erlesenes Drei-Gänge-Menü.

Udo Samel war Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne und am Wiener Burgtheater, wo er in Inszenierungen von Regisseuren wie Peter Stein, Luc Bondy, Klaus Michael Gruber und Andrea Breth Erfolge feierte. Auch in Film und Fernsehen ist Udo Samel immer wieder präsent, zuletzt als Chef der Mordkommission in der Serie „Babylon Berlin“.

Der Eintrittspreis für Lesung und Drei-Gänge-Menü beträgt 55 Euro pro Person, Getränke werden individuell berechnet. Die Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf bis Donnerstag, 27. Oktober. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung statt.

