„Wir wünschen der neuen Geschäftsführerin alles Gute und bauen auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Driburg Therme, Burkhard Deppe. „Wir werden die Entwicklung der Therme in den kommenden Jahren nachhaltig weiter betreiben. Sie ist ein wichtiger Standortfaktor für Bad Driburg.“

Verena Reimann ist neue Geschäftsführerin der Driburg Therme Foto: Stadt Bad Driburg

Verena Reimann wohnt in Borgentreich und arbeitet seit 2011 bei der Stadtwerke Bad Driburg GmbH, wo sie zeitgleich als Prokuristin tätig ist - bzw. ab 2023 dann ebenfalls als Geschäftsführerin. Sie hat die Posten in beiden GmbHs in Personalunion übernommen und pendelt zwischen Rathaus und Therme. „In der Driburg Therme wurde ich herzlich empfangen. Ich bin glücklich, mit einem so motivierten Team zusammenzuarbeiten, welches regelmäßig gute, innovative Ideen einbringt“, so die neue Thermen-Geschäftsführerin. Sie weiß, dass sie sich auf das eingespielte und erfahrene Team vor Ort absolut verlassen kann. Da Schwimmen und Wellness zu ihren Hobbys zählen, bringt die 41-jährige eine Affinität für die Therme-Themen mit und hat sich in den ersten Wochen bereits gut einarbeiten können.

Jährlich kommen im Schnitt rund 100.000 Besucher in die Driburg Therme, die auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden spezialisiert ist. Neben dem gesundheitsfördernden Heilwasser, steht hier der 1000 Quadratmeter große Saunabereich im Mittelpunkt: Eine Biotopsauna, mehrere Dampfbäder, im Außenbereich eine Blockhaus- und eine Erdsauna sowie ein umfunktionierter Zirkuswagen mit einer 100 Grad heißen Trockensauna sowie zusätzlich ein Sanarium aus Zirbenholz gibt es mittlerweile. Letzteres ist ein ganz besonderes Schmankerl unter Saunaliebhabern. Eine weitere Besonderheit ist die Trockensalznebel-Sauna. Bei angenehmen 55 Grad wird Salz in mikroskopisch kleine Partikel zermahlen und der Raumluft zugeführt, was wohltuend für Rachen und Lunge ist.

Themen, mit denen sich die neue Geschäftsführerin in Zukunft auseinandersetzen wird, sind die Optimierung des Energiekonzeptes und die Integration eines direkt anliegenden Thermenhotels.