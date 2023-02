Verena Reimann neue Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Driburg

Die neue Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Driburg heißt Verena Reimann. Seit dem 1. Januar ist die vorherige Prokuristin der Stadtwerke nun in ihrem neuen Amt.

Das hatte zuvor Rainer Suhr inne. Er ist in den Ruhestand gegangen.

Die verantwortungsvolle Aufgabe der Stadtwerke ist es, die Bevölkerung von Bad Driburg mit Frischwasser zu versorgen.

„Wir wünschen der neuen Geschäftsführerin eine glückliche Hand und bauen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Burkhard Deppe.

Verena Reimann wohnt in Borgentreich und arbeitet seit 2011 bei der Stadtwerke Bad Driburg GmbH. Sie ist seit Sommer 2022 ebenfalls Geschäftsführerin der Driburg Therme. Die 41-jährige hat die Posten in beiden GmbHs in Personalunion übernommen und pendelt zwischen Rathaus und Therme.

Für die Kunden der Wasserwerke ändert sich aktuell nichts, dennoch sieht Verena Reimann eine der größten Herausforderungen der Zukunft darin, die Wertschätzung für Wasser generell zu steigern: „Daran werden wir arbeiten!“

Themen mit denen sich die neue Geschäftsführerin in Zukunft auseinander setzen wird, sind das Erschließen neuer Wasserquellen für die Stadtwerke Bad Driburg GmbH sowie die Optimierung des Energiekonzeptes der Driburg Therme.