VHS bietet Klassiker und Neues

Die neuen Kurse für das Programmjahr 2023 des VHS-Zweckverbandes Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim sind von Freitag, 23. Dezember, an verfügbar. Das gesamte Angebot sowie das Heft im PDF-Format sind im Internet unter www.vhs-driburg.de zu finden. Neben Klassikern bietet das Programm ab 2023 auch Neuheiten wie Fortbildungen für Lehrbeauftragte an.

Gleichzeitig erscheint das neue Programmheft. Auf 218 Seiten bietet es rund 650 Kurse und Veranstaltungen. Insgesamt kommt das Kursusangebot für 2023 auf 4300 Unterrichtsstunden der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung sowie 3800 Unterrichtsstunden im Integrationsbereich sowie die Möglichkeit, telc-Sprachprüfungen oder den Einbürgerungstest abzulegen.

Für viele Bürgerinnen und Bürger der Verbandsstädte Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim sind die Kurse und Veranstaltungen des VHS-Zweckverbandes nicht nur ein Ort der Begegnung, sondern sie dienen auch der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

„Wer Verpasstes nach dem Ende von Schule, Hochschule und Ausbildung nachholen oder gern Neues lernen möchte, findet bei uns Kurse, Vorträge und Workshops mit zeitgemäßer thematischer Ausrichtung“, verspricht Janine Brigant-Loke, Leiterin des VHS-ZV.

Die Bandbreite ist groß: Das Kursusprogramm ist unterteilt in die Fachbereiche Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und IT, Integration und Grundbildung, Eltern und Familie, Junge VHS und das VHS Kino. Dort finden sich Angebote für alle Altersstufen.

Der VHS-Zweckverband möchte ein flächendeckendes Weiterbildungsangebot vorhalten, das allen Bürgerinnen und Bürger der Verbandsstädte zugänglich ist. „Daher finden unsere Weiterbildungsangebote auch direkt vor Ort in allen Trägerkommunen statt“, ergänzt Dimitra Vovoli, stellvertretende VHS-Leiterin. Zusätzlich gebe es natürlich auch weiterhin ein umfangreiches Angebot an Online-Kursen.

Janine Brigant-Loke und Dimitra Vovoli mit dem neuen Kursusprgramm. Foto: VHS

Neben Kursklassikern bietet das Programmjahr 2023 einige Neuheiten. So wird das Angebot der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, kurz BNE, erweitert und nun im Bereich Gesellschaft in einer eigenen Unterkategorie aufgeführt. Angebote dieser Kategorie können die Teilnehmenden zu zukunftsfähigerem Denken und Handeln befähigen. Der Fokus liegt dabei auf ökologischen, sozialen, politischen und ökonomischen Dimensionen von Nachhaltigkeit. So gibt zum Beispiel ein Vortrag einen Einblick in die Vielfalt der Möglichkeiten, um Energiekosten zu senken.

Der Fachbereich Beruf und IT bietet im kommenden Jahr außerdem erstmalig Fortbildungen für die Lehrbeauftragten des VHS-Zweckverbandes, zum Beispiel zum Thema „digitale und didaktische Methoden zum Einsatz im Unterricht“. Im Bereich Sprachen gibt es mit Polnisch einen weiteren Online-Sprachkursus. Weitere Neuheiten im Kursusprogramm sind im Programmheft gekennzeichnet.

Neben dem regulären Weiterbildungsangebot bietet der VHS-Zweckverband im Jahr 2023 weiterhin verschiedene Weiterbildungsberatungen sowie die Integrationskursberatung an.

Den Auftakt in das neue Programmjahr bildet nach zweijähriger pandemiebedingter Pause die Semestereröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 19. Januar, in der Stadthalle Steinheim. Dafür konnte der VHS-Zentralverband die preisgekrönten „Physikanten & Co.“ gewinnen. In ihren Shows demonstrieren sie die perfekte Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft und gestalten Physik so glamourös wie einen Abend im Varieté und so witzig wie eine Comedy-Show. Zur Semestereröffnung werden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger erwartet. Hierzu erfolgt noch einmal ein gesonderter Presseartikel.

Bildungsinteressierte, die Veranstaltungen des VHS-Zweckverbandes Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim besuchen möchten, finden auf der Internetseite unter www.vhs-driburg.de alle wichtigen Informationen zu den neuen Kursusangeboten, alle Öffnungs- und Beratungszeiten sowie Kontaktdaten. Auch unterjährige Erweiterungen des Programms werden auf der Internetseite bekannt gegeben.

Das neue Programmheft ist von Freitag, 23. Dezember, an an allen bekannten Stellen sowie in der Hauptgeschäftsstelle des VHS-Zweckverbandes in Bad Driburg erhältlich.

An dem Tag geht das VHS-Team auch in die Winterpause. Der Hauptverwaltungssitz Am Hellweg 9 in Bad Driburg ist während der Weihnachtsferien geschlossen. Die Verwaltung steht von Montag, 9. Januar, an zu neuen Öffnungszeiten wieder zur Verfügung: dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

Die schnelle und einfache Online-Anmeldung für Veranstaltungen aus dem Kursusprogramm 2023 ist über die Internetseite unter www.vhs-driburg.de bereits von Freitag, 23. Dezember, an möglich.

Von Montag, 9. Januar, an können Anmeldungen auch telefonisch oder persönlich im Hauptverwaltungssitz des VHS-Zweckverbandes Am Hellweg 9 in Bad Driburg unter der Telefonnummer 0 52 53/97 407 0 oder per E-Mail unter [email protected] entgegengenommen werden.