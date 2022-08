Wegen eines Wasserrohrbruchs ist derzeit die Wasserversorgung in Teilen der Bad Driburger Innenstadt unterbrochen.

Rohrbruch in der Innenstadt hat nichts mit lautem Knall zu tun

In Bad Driburg wird derzeit ein Wasserrohrbruch repariert (Symbolbild).

Betroffen sind nach Angaben der Stadtwerke Teile der Brakeler Straße, Brunnenstraße, Hufeland-Straße und der Von-Vincke-Straße. "In einigen Haushalten an diesen Straßen wird es vorübergehend bis circa 16 Uhr kein Wasser geben", heißt es in einer Pressemitteilung.