Weihnachtskonzert füllt Eggedom in Neuenheerse

„Singen bringt uns in Kontakt mit uns selbst und mit anderen. Gemeinsames Singen kann Frieden schaffen“: Pater Thomas Wunram stimmte die Besucher auf einen besinnlichen Nachmittag ein. Durch das Singen könne man Gefühle zum Ausdruck bringen und handele gemeinsam, werde letztlich von der Gemeinschaft getragen, so Wunram.

Die kleinen und großen Künstler schufen anschließend eine adventliche Atmosphäre in der Kirche. Die Mädchen und Jungen der sechsten Klassen unter der Leitung von Ursula Hormes begeisterten die Gäste in den Kirchenbänken mit ihren zarten Stimmen im Chor. Mit „Hört der Engel helle Lieder“ und „Advent ist ein Leuchten“ stimmten sie auf das Weihnachtsfest ein.

Die Bläserklasse 6 und auch die aus Schülern der anderen Jahrgangsstufen zusammengesetzte Bläser-AG, dirigiert von Dr. Hildegard Grahl, ließen mit ihren Instrumenten zahlreiche Klassiker wie Leise rieselt der Schnee, „Frosty the Snowman“ oder „Jingle Bell Rock“ erklingen.

Weihnachtshits wie „Snowman“ und „Last Christmas“ präsentierte die Band-AG unter Leitung von David Becker und Simon Grebe. Gern übernahm das Publikum den Refrain „Last christmas I gave you my heart“.

Nachdenklich wurde es in der Kirche, als der von Doris Salmen geleitete Oberstufenchor zu „I have a dream“ ansetzte. „War is over if you want it. War is over now“: Auch mit dem Song „Happy X-mas“ von John Lennon und Yoko Ono verdeutlichten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, dass sie von einer besseren und friedlicheren Welt träumen.

Getreu dem Motto „Weihnachtliches in Musik und Wort“ wurden die musikalischen Beiträge von Vorträgen zur Advents- und Weihnachtszeit umrahmt. So schilderten Lisa Gröne (EF) und Isabell Schonlau (Q2) auf anschauliche Weise ihren persönlichen Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit.

Nach dem Konzert in der Neuenheerser Stiftskirche, das mit einem gemeinschaftlichen „O du fröhliche“ endete, bot die Schülervertretung im Foyer der Schule heiße Getränke und Gebäck an.