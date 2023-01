Yebo: Kinder der Grundschule Dringenberg spenden für Südafrika

In Dringenberg wird seit 1999 jährlich am Sonntag vor dem 1. Advent ein Basar zugunsten der Yebo-Initiative veranstaltet. Die Gemeinschaftsgrundschule Dringenberg unterstützt seitdem Projekte in Südafrika, die von Edeltraud Parensen betreut werden. Auch im vergangenen Jahr hatte die dritte Klasse der Schule einen Stand auf dem Basar. Dabei erlösten die Kinder unter Zuhilfename ihrer Eltern einen Betrag von 3164,06 Euro.

„Es ist einmalig, wie es Kinder in dieser kleinen Ortschaft schaffen, einmal im Jahr auf dem Basar eine Menge Geld einnehmen, um anderen Kindern in Südafrika damit weiterzuhelfen. Ich habe auch bereits in Großstädten gearbeitet, aber so eine erfolgreiche Aktion wie hier in Dringenberg habe ich noch nie erlebt. Ganze Schulen schaffen es nicht, einen solchen Betrag zu erwirtschaften, hier in Dringenberg waren es gerade einmal 15 Kinder aus der Klasse 3, die es geschafft haben. Ich bin beeindruckt", sagte Schulleiter Christian Greiner bei der symbolischen Scheckübergabe an die Yebo-Initiative. Dr. Christian Greiner ist seit Sommer 2021 Schulleiter der Gemeinschaftsgrundschule Dringenberg und ist sehr erfreut über die Initiative der 3. Klasse.