Zahlreiche Ehrungen und Verabschiedungen im Bad Driburger Stadtrat

Die Stadt Bad Driburg ehrte und verabschiedete am Montagabend im Anschluss an die Ratssitzung elf Stadtverordnete und einen Ortsvorsteher, die jeweils aus ihrem Amt ausgeschieden sind.

Zudem haben vier Stadtverordnete in der aktuellen Wahlperiode im Jahr 2021 ihr Mandat niedergelegt. Auch sie wurden feierlich im Sitzungssaal des Rathauses verabschiedet.

„Sich im Stadtrat oder in der Kommunalpolitik – etwa als Ortsvorsteher – zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, steht für die intensivste, persönlichste und direkteste Art, sich politisch im Sinne unserer Demokratie einzusetzen“, lobte Bürgermeister Burkhard Deppe während der Feierstunde. „Heute sagt Ihre Stadt Bad Driburg, sage ich im Namen der Bürgerschaft, ein herzliches Dankeschön dafür! Dass Bad Driburg heute so gut dasteht, ist auch Ihr Verdienst. Für Ihr Engagement gebührt Ihnen in jeder Hinsicht Respekt und höchste Anerkennung“.

Auch wenn die kommunalen Handlungsspielräume doch eher eng seien – die Auswirkungen kommunalpolitischer Beschlüsse seien in der Regel direkt in der Stadtentwicklung sichtbar. All die Entscheidungen, die im Stadtrat - als höchste Vertretung der Bürgerschaft - getroffen und von der Verwaltung umgesetzt würden, beträfen die Bürger direkt und hätten unmittelbar Auswirkungen auf die Lebensqualität, den Handel, die Wirtschaft und die kulturellen und sozialen Einrichtungen der Stadt Bad Driburg.

Der Bürgermeister wies auch auf die Wichtigkeit der Bereitschaft zum politischen Mitwirken hin: „Nur so funktioniert Demokratie: Wenn es Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich dafür einsetzen und Verantwortung übernehmen.“

Acht ausgeschiedene Stadtratsmitglieder und ein ausgeschiedener Ortsvorsteher erhielten für ihren besonderen Einsatz zum Wohle der Stadt Bad Driburg und der Bürgerinnen und Bürger Ehrenurkunden der Stadt Bad Driburg verliehen. Sieben Stadtverordnete wurden sogar mit der Ehrenplakette der Stadt Bad Driburg ausgezeichnet, da sie mehr als 15 Jahre Mitglied des Rates waren.

Ehrenurkunden erhielten Ingeborg Brandi, Dr. Volker Wiedemeier, Sven Kröger, Petra Nolte, Falk Kanbach, Dr. Joachim Avenarius, Meinolf Tewes, Heiko Bulk und Thomas Erkeling. Ehrenplaketten gingen an Franz Hölscher, Karin Rosemann, Dieter Tomczak, Friedhelm Möller, Wolfgang Jando, Heribert Böger und Horst Verhoeven.

„Wir hoffen, dass Sie alle auch weiterhin interessiert an der Entwicklung unserer Stadt Bad Driburg teilnehmen“, hoffte Bürgermeister Deppe auf einen nicht allzu endgültigen Schluss-Strich unter der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit sei stets konstruktiv gewesen und die Diskussionskultur sachlich-orientiert und angenehm.

Alle Geehrten trugen sich zur Erinnerung in das Goldene Buch der Stadt Bad Driburg ein. Anschließend gab es einen geselligen Ausklang der Feierstunde mit Grillgut und Getränken.