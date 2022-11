Bad Driburger Adventsmarkt ist eröffnet

In der Fußgängerzone wird es gemütlich - Sonntag ist verkaufsoffen

Peter Wiedemeier (von links) zeigt ein Kirschbier, Melanie und Christof Loke bevorzugen Glühwein, den sie in der Hütte der Bürgerschützengilde Bad Driburg anbieten.

An jeder hier aufgestellten 30 Buden duftet es mal nach Lebkuchen, mal nach gebrannten Mandeln und auch Glühweinduft wird wahrgenommen. Der Bad Driburger Adventsmarkt in der Einkaufszone, der Langen Straße, ist am Donnerstag eröffnet worden und dauert bis einschließlich Sonntag.