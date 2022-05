Bad Driburger geht nach fast 49 Jahren in den Ruhestand

Bad Driburg

Schon mit 15 Jahren hat Gerd Eilers mit Leidenschaft an Mopeds und Rollern geschraubt, da war es für ihn keine Frage, dass er den Beruf des Kfz-Mechanikers erlernen wird. Ausgebildet wurde er bei VW Thiel in Bad Driburg. Dort hat er an diesem Dienstag seinen letzten Arbeitstag – nach 48 Jahren und zehn Monaten.

Von Frank Spiegel