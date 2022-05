Schilderchaos am Montag: „Einfahrt verboten“ hieß es kurzzeitig für Verkehrsteilnehmer, die vom Speckgraben die Bahnunterführung in Richtung Oberer Hilgenstock/Großenederer Weg nutzen wollten. Eine Firma hatte die Beschilderung als Einbahnstraße vom Industriegebiet kommend in Richtung Innenstadt fälschlicherweise angebracht. Viele Verkehrsteilnehmer waren so irritiert, dass sie trotz des Verbotsschildes die Unterführung befuhren.

Foto: Silvia Schonheim