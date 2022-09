Bambini starten in Höxter erstmals durch

Höxter

Das hat Höxter noch nicht erlebt: Als 150 Kinder am Freitag zum ersten Bambini-Lauf in Höxters Marktstraße gemeisnam lossprinteten, zogen sie einen spürbaren (Lauf-)Wind hinter sich her. Das war großes Kino – und eine gelungene Premiere. Denn der Lauf für die Kleinen war dem inzwischen siebten Höxteraner Firmenlauf erstmals vorgeschaltet – sehr zur Freude der Kinder und ihrer Eltern, Großeltern und Verwandten.

Von Sabine Robrecht