Bank ehrt langjährige Mitarbeiter

In dieser Feierstunde tauschten die Anwesenden bei leckerem Essen und kühlen Getränken vielfältige Erinnerungen und Anekdoten aus dem bisherigen Berufsleben aus. Insbesondere die besonders humorvollen Erlebnisse stießen hierbei auf großes Interesse.



Birger Kriwet betonte, dass es die Mitarbeitenden seien, die das Gesicht der Bank prägten und so den Slogan „wir von hier“ mit Leben füllten.

„Um das Leben und Wirtschaften hier im Kreis Höxter zum Wohle einer gesunden Umwelt zu gestalten, setzen wir auf Sie. Wir freuen uns, auch weiterhin gemeinsam mit Ihnen im Interesse der heutigen und nachfolgenden Generationen zusammen zu wirken“, sagte Kriwet.

Im Sinne der Nachhaltigkeit verzichtet die Vereinigte Volksbank in diesem Jahr auf Blumensträuße oder ähnliche Geschenke. Vielmehr stiftet sie für die Jubilare Baumpflanzungen im Bürgerwald von Brakel. Gedenktafeln aus Holz werden an den Bäumen angebracht und erinnern an den schönen Anlass.



Die Vereinigte Volksbank, die im kommenden Jahr auf ihr 140-jähriges Bestehen zusteuert, zählt zu den ausgezeichneten familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Höxter und hat sich aktuell vorgenommen, die Vielfalt ihrer Mitarbeitenden – etwa durch Inklusion – weiter zu fördern.

Dass der Mensch im Fokus steht, zeigt auch den kürzlich erhaltenen Kununu-Award. Damit gehört die Genossenschaftsbank zu den beliebtesten fünf Prozent aller Arbeitgeber, die auf der Plattform bewertet wurden.