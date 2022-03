Bauernfamilie in Tietelsen steht vor großen Problemen

"Sprachlos und fassungslos.“ Mit diesen Worten kommentieren Gisbert und Lisa Waldeyer das Feuer, bei dem am frühen Sonntagmorgen 400 Strohballen an der Brakeler Straße in Tietelsen abbrannten. Der Brand, dessen Ursache noch nicht geklärt ist, stellt den Milchviehbetrieb nun vor erhebliche Probleme.

Die Waldeyers glauben, dass jemand ihr Strohlager angezündet hat. „Das brennt nicht von alleine. Die große Strohmiete brennt von allen Seiten. Sie wurde offensichtlich an mehreren Stellen angezündet“, schreiben sie auf ihrer Facebookseite.

Die Polizei hat derweil noch keine Erkenntnisse zur Brandursache. „Frühstens Mittwoch, falls sich die Ursache überhaupt noch feststellen lässt. Die Ermittlungen laufen, aber es gibt eine große Zerstörung“, sagt Polizeipressesprecher Jörg Niggemann.

„400 Rundballen Stroh liegen da nicht zur Zierde, sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Tierhaltung. Ohne Stroh können wir im Winter die Tiere nicht halten“, so die Waldeyers weiter. „Aktuell haben wir noch Stroh, da wir glücklicherweise auch an anderen Stellen Stroh gelagert hatten. Aber wir werden nicht bis zur nächsten Ernte kommen.“

Bis zur Ernte reicht das Stroh nicht

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT erläutert Lisa Waldeyer, wie der Familienbetrieb, den ihr Mann 1998 von seinen Eltern übernommen hat, aufgebaut ist: „Wir setzen seit einiger Zeit auf die so genannte muttergebundene Kälberaufzucht. Das heißt: Die Kälber bleiben über mehrere Monate bei ihrer Mutter. Dazu haben wir extra einen Stall umgebaut, in dem die Tiere auf Stroh stehen. Dort streuen wir jeden Tag einen Ballen Stroh ein, damit die Tiere sauber untergebracht sind.“ 70 Milchkühe plus deren Nachzucht leben auf dem Hof. „Die muttergebundene Kälberaufzucht ist kostenintensiv, Molkereien oder Förderprogramme unterstützen das nicht. Daher haben wir uns für eine Direktvermarktung entschieden, um die durch die veränderte Haltung und Aufzucht entstehende Differenz ausgleichen zu können“, erklärt Lisa Waldeyer.

500 Strohballen brennen am 6. März 2022 auf einem Feld bei Tietelsen Foto: Harald Iding

Hoftankstelle für Milch und Käse

So gibt es zum Beispiel Rindfleisch, Rohmilch an der „Hoftankstelle“ oder Käse aus dem Selbstbedienungskühlschrank. „Wir machen das aus Überzeugung“, sagt Lisa Waldeyer. Auch Kuhpatenschaften sollen bei der Finanzierung helfen. Jedes Jahr benötigt die Familie etwa 1500 bis 1800 Rundballen Stroh. 400 Ballen sind am frühen Sonntagmorgen verbrannt. „Zum Glück hatten wir verschiedene Lagerplätze. Dazu hatte uns die Versicherung geraten, so dass jetzt Gott sei Dank nicht alles verbrannt ist“, schildert die Landwirtin.

„ Ohne Stroh können wir im Winter die Tiere nicht halten. “ Lisa Waldeyer

Jetzt muss die Familie abwarten, ob und wie viel die Versicherung zahlt – und sie muss auf jeden Fall Stroh zukaufen. „Wir sind sehr dankbar, dass wir schon Angebote zum Strohkauf auf Facebook bekommen haben. Aber es muss natürlich auch bezahlt werden“, gibt Lisa Waldeyer zu bedenken. Für den Zukauf von Stroh sei derzeit der wohl ungünstigste Zeitpunkt zwischen den Ernten, entsprechend teuer seien die Ballen momentan oft. 20 bis 30 Euro pro Ballen müsse man rechnen, zudem sind auch mehrere Fleeceabdeckungen verbrannt, die pro Stück etwa 500 Euro kosten. Hinzu kommen die Entsorgungskosten.

Mehrere tausend Euro Schaden

„Und dazu stecken da unglaublich viele Stunden oder besser gesagt Tage an Arbeit drin und das geht mal eben in Flammen auf“, kann es die Familie nicht fassen. Sie bedankt sich bei allen, die bereits Hilfe angeboten haben, und auch bei den Feuerwehrleuten, die Sonntagfrüh im Einsatz waren. Jetzt heißt es abwarten, bis sich die Versicherung meldet. „Dann sehen wir weiter“, sagt Lisa Waldeyer.

Kommentar von Meike Oblau

Wer sich in der Landwirtschaft nicht auskennt, wird bei der Meldung vom Sonntag vielleicht gedacht haben: Es war doch nur Stroh. Natürlich ist es eine gute Nachricht, dass bei dem Feuer in Tietelsen keine Menschen zu Schaden kamen. Das war es in diesem Fall dann aber auch schon mit den guten Nachrichten.

Die Familie Waldeyer steht jetzt vor erheblichen Problemen bei der Organisation ihres Betriebes. Sollte die Versicherung zahlen, sind es „nur“ logistische Probleme, zahlt sie aus irgendwelchen Gründen nicht oder nur teilweise, kommen finanzielle Probleme oben drauf. Umso schöner ist es da, zu hören, dass bereits viele Menschen ihre Hilfe angeboten haben. Sie meldeten sich in den sozialen Netzwerken bei den betroffenen Landwirten, weil sie Stroh abgeben könnten oder aber auch bereit wären, Geld zu spenden, um die Sorgen zu lindern. Wer oder was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

Dass als Nebeneffekt aber zumindest eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität zu spüren ist, ist der positive Aspekt dieses Dramas. Auch so kann man die sozialen Netzwerke eben nutzen – im wahrsten Sinne sozial. Dafür gibt es einen „Daumen hoch“ – für Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft.