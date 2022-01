Bauverzögerung an der Brücke

Erst das Hochwasser und jetzt der Wintereinbruch – die Arbeiten an der maroden Weserbrücke in Höxter sind ausgebremst.

An einer der Spundwände für die LGS (re.) ist von Unbekannten ein langes Seil befestigt worden, das auf dem Wasser lag. An einer der Spundwände für die LGS (re.) ist von Unbekannten ein langes Seil befestigt worden, das auf dem Wasser lag.

„Leider können wir das Wetter nicht beeinflussen. Aber wir sind in einem ständigen Kontakt mit der Baufirma vor Ort“, betonte Christiane Knippschild von der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift (Landesbetrieb Straßenbau NRW) am Montag auf Anfrage. Rund 4,4, Millionen Euro würden in die Gesamtmaßnahme „Verstärkung der Weserbrücke in Höxter“ (L755) fließen. Die Brücke habe statische Defizite, Hohlstellen, Risse und „ein ungewöhnliches Schwingverhalten“.